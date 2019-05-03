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понедельник, 06 мая 2019 02:24

Котенок с белыми усами став звездой Instagram
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Instagram-пользователи восхищаются необычным котом
Фото: instagram/gringomoustachecat
Instagram-пользователи восхищаются необычным котом
Instagram-пользователи восхищаются необычным котом
Instagram-пользователи восхищаются необычным котом
Instagram-пользователи восхищаются необычным котом

Британский кот Гринго стал звездой Instagram за свою необычную внешность.

Он коричневую шерсть и изящные белые усы. Изысканности коту добавляют галстуки-бабочки, которые хозяйка покупает ему вместо ошейника, пишет boredpanda.com.

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Пользователи сети смеются, если Гринго добавить цилиндр, круглые очки и трубку для табака, то будет похож на английского детектива Викторианской эпохи.

Среди всех самых милых котиков был найден абсолютный победитель. Пользователи Сети просто в восторге от новой пушистой знаменитости Блу стил.

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