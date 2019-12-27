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воскресенье, 29 декабря 2019 23:28

Котам раздолье: как любимцы помогают украшать елку
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Для кого украшение елки — развлечение, так это для котов.
Фото: animalchannel
Для кого украшение елки — развлечение, так это для котов.
Для кого украшение елки — развлечение, так это для котов.
Для кого украшение елки — развлечение, так это для котов.
Для кого украшение елки — развлечение, так это для котов.

Елочные игрушки, огоньки, серпантин – все это обожают не только люди. Не в меньшем восторге от атрибутов Нового года и Рождества коты.

Мало кто из этих пушистиков пассивно реагирует на установленную в доме елку. Обычно они не просто с интересом наблюдают за тем, как хозяева украшают деревце, а с энтузиазмом принимаются "помогать". Есть среди усачей и те, кто терпеливо выжидает, пока елка будет наряжена, а затем начинает проверять все на прочность. Какие из котов помощники, показал в фотоподборке animalchannel.

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Австралийский фотограф Белинда Ричардс показала смешные фото кошек и собак в рождественских образах. Для съемок женщина собственноручно сделала животным украшения – праздничные обручи и ошейники.

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