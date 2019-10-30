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среда, 30 октября 2019 23:28

Кот покорил сеть любовью к снегу и холоду
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Сампи не прячется от холода и снега и обожает проводить время на улице.
Фото: boredpanda.com
Сампи не прячется от холода и снега и обожает проводить время на улице.
Сампи не прячется от холода и снега и обожает проводить время на улице.
Сампи не прячется от холода и снега и обожает проводить время на улице.
Сампи не прячется от холода и снега и обожает проводить время на улице.

6-летний кот по кличке Сампи завоевывает популярность невероятной харизматичностью и необычными предпочтениями. В холодную погоду этот пушистый усач любит не спать, свернувшись в клубок у камина, а прогуливаться на улице среди снежных сугробов.

Живет Сампи в Финляндии. Обитает там вместе со своей хозяйкой Риккой Хедман и двумя пушистыми друзьями — котами Элмером и Хиско, пишет Bored Panda.

По словам хозяйки, Сампи обожает активный отдых.

"Он так счастлив, когда беру его с собой в небольшое путешествие по старому лесу, раскинувшемуся рядом с нашим домом. Там есть небольшая речка и еще множество интересных мест, интригующих ароматов. Элмер и Хиско предпочитают не выходить за пределы двора, но иногда тоже присоединяются. А вот любовь к прыжкам через препятствия разделяют все трое. Строю барьеры для них на заднем дворе дома. Особенно часто зимой: когда много снега, делать это проще", — рассказывает Рикка.

Хедман является фотографом. Своим любимцам часто устраивает фотосессии. Делает снимки, пока пушистые играют, охотятся друг на друга и прыгают через препятствия.

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Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой. Пушистая регулярно тренируется на подводной беговой дорожке. Выбрали для нее такой тренажер из-за двойного диагноза: Шлакоблок страдает не только ожирением, но и полиартритом. Вода же помогает уменьшить нагрузку на суставы и свести к минимуму дискомфорт, вызванный движениями.

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