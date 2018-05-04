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пятница, 04 мая 2018 18:05

Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью
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Кошки это грациозные и независимые животные. Однако, они также способны быть смешными и неуклюжими.

В Bored Panda сделали положительную подборку фото из жизни кошек.

Когда эти животные становятся толстыми, ленивыми и домашними, то часто попадают в смешные ситуации.

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Кошки способны быть смешными и неуклюжими
Фото: boredpanda
Кошки способны быть смешными и неуклюжими
Кошки способны быть смешными и неуклюжими
Кошки способны быть смешными и неуклюжими
Кошки способны быть смешными и неуклюжими

Фотоколлажи с гигантскими кошками и другими животными создает художник Франсдита Муасифин из Индонезии. Через забавную разницу между размерами кошек и городских пейзажей называет животных Котзилламы. Работы публикует в Instagram

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