Кошки умеют веселить своей забавностью и неуклюжестью

Кошки это грациозные и независимые животные. Однако, они также способны быть смешными и неуклюжими.

В Bored Panda сделали положительную подборку фото из жизни кошек.

Когда эти животные становятся толстыми, ленивыми и домашними, то часто попадают в смешные ситуации.

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Фото: boredpanda

Фотоколлажи с гигантскими кошками и другими животными создает художник Франсдита Муасифин из Индонезии. Через забавную разницу между размерами кошек и городских пейзажей называет животных Котзилламы. Работы публикует в Instagram