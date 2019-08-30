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пятница, 30 августа 2019 23:28

Король тьмы: кот-гигант поражает демонической харизмой
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Поклонники Виво видят в нем обладателя королевской крови.
Фото: dailymail.co.uk
Поклонники Виво видят в нем обладателя королевской крови.
Поклонники Виво видят в нем обладателя королевской крови.
Поклонники Виво видят в нем обладателя королевской крови.
Поклонники Виво видят в нем обладателя королевской крови.

3-летний мейн-кун Виво стал звездой сети благодаря своему эффектному виду - роскошной черно-дымчатой ​шерсти, по-королевски благородной осанке и пронизывающему взгляду желтых глаз.

В соцсети у этого кота нынче более 10 тысяч подписчиков. Пишет известное британское издание Dailymail.

Величественная внешность и мощная энергетика Виво производит настолько сильное впечатление, что некоторые из поклонников называют его помесью льва, волка и человека. Другие же видят в нем потомка королевского рода.

"Если у домашних кошек может быть король, то Виво — именно он", "Я бы пошел в бой за этим царственным зверем", — пишут пользователи соцсетей.

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Мейн-кун — это порода кошек родом из штата Мэн, США. Самцы в среднем весят 6-8 кг. Иногда встречаются и особи весом 11 кг. Кошки поменьше: их средний вес составляет 4-6 кг. В длину мейн-куны дорастают до 135 см.

Согласно одной из теорий происхождения породы, мейн-куны являются потомками длинношерстных котов королевы Франции Марии Антуанетты, которых приютил и привез их на корабле в штат Мэн моряк по имени Кун. Другие же склоняются к мнению, что мейн-куны — это помесь длинношерстных и короткошерстных домашних кошек, привезенных в Америку моряками из Новой Англии.

dailymail.co.uk
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