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среда, 12 августа 2020 02:28

Комические фото котов, которые не любят "нежности"
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Спасайся кто может, впереди очередная фотосессия
Фото: © u / mountainzen / Reddit
Спасайся кто может, впереди очередная фотосессия
Спасайся кто может, впереди очередная фотосессия
Спасайся кто может, впереди очередная фотосессия
Спасайся кто может, впереди очередная фотосессия

Большинство пользователей обожают размещать в социальных сетях фотографии со своими котиками. В конце концов, они их любят, и хотят заявить об этом на весь мир. Однако домашние животные не всегда в восторге от этой идеи. Ведь не все любят публичность и черезмирные проявления нежности.

Bright Side собрал забавные фотографии, которые помогут вам воочию понять, что не все котики милые и "пушистые".

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Домашние животные, как никто другой, способны научить людей ценить жизнь. Каждую мелочь, которая их окружает. Они показывают, как надо радоваться солнечному свету, прогулке на пляже или банальным проявлениям нежности, заботы.

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