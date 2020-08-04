Комические фото котов, которые не любят "нежности"

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Большинство пользователей обожают размещать в социальных сетях фотографии со своими котиками. В конце концов, они их любят, и хотят заявить об этом на весь мир. Однако домашние животные не всегда в восторге от этой идеи. Ведь не все любят публичность и черезмирные проявления нежности.

Bright Side собрал забавные фотографии, которые помогут вам воочию понять, что не все котики милые и "пушистые".

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Домашние животные, как никто другой, способны научить людей ценить жизнь. Каждую мелочь, которая их окружает. Они показывают, как надо радоваться солнечному свету, прогулке на пляже или банальным проявлениям нежности, заботы.