Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры

Фото: animalchannel.co

Были времена, когда фотография считалась настоящей роскошью. Сделать и проявить снимок стоило слишком дорого, поэтому позволить себе могли это далеко не все. Сейчас же возможность запечатлеть отдельный момент своей жизни на фото стала для большинства абсолютно доступной. Всего одним движением пальца сегодня можно "вырвать" из временного потока чуть ли не каждую секунду своего существования. И не только своего.

Подборку фотографий, на которых зафиксированы моменты жизни диких животных, представил Animal Channel.

Фото эти сделаны на скрытую камеру, благодаря чему дают возможность увидеть, как животные ведут себя в естественных условиях, когда рядом нет людей.

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Активный пес непременно найдет, чем заняться, когда хозяев нет дома. За то время, пока в его распоряжении весь дом, развлечение для себя найдет — возьмется упражняться в искусстве воя, упорно воевать против мебели и наводить в комнатах свои порядки. Чем занимался любимец тайной вряд ли останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.