 
Ексклюзивы
1/5
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 369
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 1773
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 585
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1422
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 756
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 612
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 4221
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 468
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Фото
Все фото
27
22
16
10
26
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Видео
Все видео
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1098
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2763
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3951
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 января 2020
Просмотров: 117
Українці-канатохідці
У ці перші дні нового року я думаю, як зв'язувати минуле й майбутнє. Як дивитися вперед, не втрачаючи пам'яті. Українці мають особливі стосунки з ...
пятница, 17 января 2020 23:28

Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27

  Комментировать

Скрытые камеры позволяют увидеть, как ведут себя животные в естественных условиях, когда не знают, что человек за ними следит.
Фото: animalchannel.co
Скрытые камеры позволяют увидеть, как ведут себя животные в естественных условиях, когда не знают, что человек за ними следит.
Скрытые камеры позволяют увидеть, как ведут себя животные в естественных условиях, когда не знают, что человек за ними следит.
Скрытые камеры позволяют увидеть, как ведут себя животные в естественных условиях, когда не знают, что человек за ними следит.
Скрытые камеры позволяют увидеть, как ведут себя животные в естественных условиях, когда не знают, что человек за ними следит.

Были времена, когда фотография считалась настоящей роскошью. Сделать и проявить снимок стоило слишком дорого, поэтому позволить себе могли это далеко не все. Сейчас же возможность запечатлеть отдельный момент своей жизни на фото стала для большинства абсолютно доступной. Всего одним движением пальца сегодня можно "вырвать" из временного потока чуть ли не каждую секунду своего существования. И не только своего.

Подборку фотографий, на которых зафиксированы моменты жизни диких животных, представил Animal Channel.

Фото эти сделаны на скрытую камеру, благодаря чему дают возможность увидеть, как животные ведут себя в естественных условиях, когда рядом нет людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей

Активный пес непременно найдет, чем заняться, когда хозяев нет дома. За то время, пока в его распоряжении весь дом, развлечение для себя найдет — возьмется упражняться в искусстве воя, упорно воевать против мебели и наводить в комнатах свои порядки. Чем занимался любимец тайной вряд ли останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 7 Просмотров: 23787
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 20538
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 19710
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 11216
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
19
 Просмотров: 10827
Животные
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 17082
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 11880
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
10
 Просмотров: 3915
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
26
 Просмотров: 13176
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
12
 Просмотров: 11970
Больше всего комментируют
7
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
3
Усик назвал формулу мира для Украины
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
2
Зеленский: Гончарук работает дальше
Голосов: 316
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua