Когда на улице ветрено: как сделать бальзам для губ

 
Ексклюзивы
1/5
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1206
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 333
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 729
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 297
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 765
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 414
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Просмотров: 126
Фото
Все фото
8
13
7
11
11
&quot;Падав сніг на поріг&quot; - подборка детских стихов о зиме
"Падав сніг на поріг" - подборка детских стихов о зиме
Фотограф показал красоту зимнего города
Фотограф показал красоту зимнего города
Голландец воссоздал Ноев ковчег в реальном размере
Голландец воссоздал Ноев ковчег в реальном размере
Опасность, страх и нежность: опубликовали лучшие снимки 2018 года
Опасность, страх и нежность: опубликовали лучшие снимки 2018 года
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Видео
Все видео
ТОП-5 детских новогодних фильмов
ТОП-5 детских новогодних фильмов
ТОП-5 романтических новогодних фильмов
ТОП-5 романтических новогодних фильмов
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
Назвали худшее видео года
Назвали худшее видео года
400 голосов одновременно спели "Щедрик"
400 голосов одновременно спели "Щедрик"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 990
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1026
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 801
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
воскресенье, 16 декабря 2018 05:28

Когда на улице ветрено: как сделать бальзам для губ

  Комментировать
Когда на улице ветрено: как сделать бальзам для губ
Можно не тратить деньги на дорогие бальзамы, а сделать дома

Чтобы губы выглядели не обветряно стоит приготовить бальзам с корицей и корицей, с медом и лимоном или какао и миндалем.
Чтобы сделать бальзам для губ с маслом какао и миндалем необходимо переплавить воск н паровой бане до мягкого состояния. Добавить масло, масло ши и помешать. Варить, пока все не растворится. Добавить жидкое миндальное масло и снять с огня. Помешивая добавить витамин Е.
Бальзам с медом и лимоном подходит для зимы. Чтобы его приготовить необходимо растопить воск, добавить мед и каплю лимонного масла помешать и дать остыть.
Для бальзама с шоколадом и корицей понадобится несколько столовых ложек вазелина, потереть шоколад и добавить растопленного вазелина и корицы. Тщательно перемешать и дать остыть, рассказывает lady.tochka.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как долго можно хранить питьевую воду

Все бальзамы нужно наносить остыв мы. Домашний бальзам - полезнее, чем покупной. Выбирая компоненты следует проверить нет ли на них аллергии. Чтобы это проверить - капните немного масла на сгиб локтя - аллергическая реакция проявится в течение дня.

Впервые выделять губы на фоне лица додумались жительницы Месопотамии. Их помада состояла из красного пигмента, животного жира и пчелиного воска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда на улице ветрено: как сделать бальзам для губ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Груз чая вызвал войну в Англии

Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 4 Просмотров: 81763
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
11
 2 Просмотров: 45397
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 9 Просмотров: 15129
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
10
 Просмотров: 9101
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина Просмотров: 9045
Интересно
"Падав сніг на поріг" - подборка детских стихов о зиме
"Падав сніг на поріг" - подборка детских стихов о зиме
8
 Просмотров: 864
Фотограф показал красоту зимнего города
Фотограф показал красоту зимнего города
13
 Просмотров: 2016
Каким будет 2019 год – 10 предсказаний Нострадамуса
Каким будет 2019 год – 10 предсказаний Нострадамуса Просмотров: 4635
Голландец воссоздал Ноев ковчег в реальном размере
Голландец воссоздал Ноев ковчег в реальном размере
7
 Просмотров: 2745
Опасность, страх и нежность: опубликовали лучшие снимки 2018 года
Опасность, страх и нежность: опубликовали лучшие снимки 2018 года
11
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
54
Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
7
"Не чудите" - скандальный владыка Павел СБУшникам
6
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Голосов: 13177
Голосование Почему я не буду голосовать за Юлию Тимошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Она уже была во власти и показала все свои возможности
  • Стране нужен президент другого качества
  • Ни на каких выборах не поддерживал ни ее, ни партию "Батькивщина"
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Тимошенко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua