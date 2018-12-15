Когда на улице ветрено: как сделать бальзам для губ

Можно не тратить деньги на дорогие бальзамы, а сделать дома

Чтобы губы выглядели не обветряно стоит приготовить бальзам с корицей и корицей, с медом и лимоном или какао и миндалем.

Чтобы сделать бальзам для губ с маслом какао и миндалем необходимо переплавить воск н паровой бане до мягкого состояния. Добавить масло, масло ши и помешать. Варить, пока все не растворится. Добавить жидкое миндальное масло и снять с огня. Помешивая добавить витамин Е.

Бальзам с медом и лимоном подходит для зимы. Чтобы его приготовить необходимо растопить воск, добавить мед и каплю лимонного масла помешать и дать остыть.

Для бальзама с шоколадом и корицей понадобится несколько столовых ложек вазелина, потереть шоколад и добавить растопленного вазелина и корицы. Тщательно перемешать и дать остыть, рассказывает lady.tochka.net.

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Все бальзамы нужно наносить остыв мы. Домашний бальзам - полезнее, чем покупной. Выбирая компоненты следует проверить нет ли на них аллергии. Чтобы это проверить - капните немного масла на сгиб локтя - аллергическая реакция проявится в течение дня.

Впервые выделять губы на фоне лица додумались жительницы Месопотамии. Их помада состояла из красного пигмента, животного жира и пчелиного воска.