Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста

В "Фельдман Экопарке" спасли редкого орлана-белохвоста, а после того, как выходили его, отпустили в дикую природу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Фельдман Экопарка".

В частности, орлана-белохвоста около двух месяцев назад нашли обессиленного у себя во дворе жители одного из населенных пунктов на Харьковщине.

После этого было решено передать птицу в "Фельдман Экопарк" на реабилитацию.

Специалисты "Фельдман Экопарка" выходили орлана-белохвоста и выпустили его в дикую природу. Это событие состоялось 19 августа возле озера Лиман в Чегуевском районе возле Андреевского бора. Таким образом выпуск самца орлана-белохвоста был приурочен к 30-ой годовщине Независимости Украины.

Стоит отметить, что данное место, где выпускали орлана, было выбрано неслучайно. Орнитологи говорят, что здесь оптимальная среда для реинтродукции этой хищной птицы.

"Здесь есть условия, пригодные для зимовки орлана, кормовая база – рыба, водоплавающая птица – и возможность найти пару. Участок постоянно мониторится нашими специалистами, что позволяет рассчитывать на удачный результат мероприятия. Всего в Украине около 300 пар орлана-белохвоста, в Харьковской области — около 30 пар", – отметил начальник Научно-исследовательского отдела НПП "Гомольшанские леса" Станислав Витер.

Выпуск орлана-белохвоста — часть программы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) "Сохраним природу Украины". Она реализуется на базе "Фельдман Экопарка" при сотрудничестве с организациями национального природоохранного фонда.

"Орлан-белохвост – прекрасное и сильное создание, которое является олицетворением свободы и независимости. Лучшего образа для нашего общенародного праздника не найти. Это наша совместная акция с Национальным природным парком", — отметил основатель "Фельдман Экопарка", народный депутат Украины Александр Фельдман.