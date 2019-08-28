Киев нужно модернизировать - гид София Грабовецкая

Автор: Сергей Старостенко София Грабовецкая в 2017 году закончила магистратуру исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. С 2016 года - владелица бюро экскурсий Walk & Talk. Имеет коллекцию шляпок. Называет себя «гидом в шляпке». Коллекционирует старые фотографии киевлян. Собирает информацию об интересных киевские подъезды.

Киев нужно модернизировать - считает гид София Грабовецкая. Она три года руководит бюро экскурсий "Walk & Talk".

"Я хочу в будущем рассказывать людям не только о взломе эпох прошлого, но и об интересной современной архитектуре. Хочется нового и действительно красивого в градостроительстве. Сделанного со вкусом и умом. В этом плане мне нравится принцип Берлина: интегрировать новое в то старое, что уже есть. Город - это живой организм ", - рассказала София в интервью Gazeta.ua.

Проводить прогулки - моя основная работа. В день у меня может быть один-два тура. Раньше я брала три. Сейчас три веду редко, чтобы не рассказывать одно и то же слишком часто. Стараюсь отдыхать и искать новые истории. Если я не на маршруте, изучаю город. Мое маленькое хобби - собирать интересные киевские подъезды. Когда есть свободное от работы время, могу побродить, поискать еще неоткрытые для себя места. Один из моих любимых районов Киева - Подол. Пусть родилась на Верхнем городе, у Золотых ворот, на улице Олеся Гончара, скажу, что характер Подола ярче. Он очень отличается от всех районов города. Как по мне, он как отдельный городок. Нынешние дома Подола - 19 века и позже. На Подол последнее время переехала более молодая, творческая тусовка, здесь открываются галереи и арт-пространства. Что-то реставрируется, то строится. И в этом есть новая жизнь. Застройщики тоже взялись за этот район. Однако здесь нельзя строить высоток: улочки довольно узкие, под ними коллекторы - они не безразмерные. Больше всего сейчас мозолит глаза "Монстр на Подоле", пугает количество новых небоскребов на Глыбочицкой. Страшно представить, что будет с транспортным потоком, парковкой, канализацией, когда застройку сдадут в эксплуатацию. Атмосфера Нижнего города лично мне напоминает львовскую: преимущественно низкая застройка, трамваи ... Но подольские улицы все же шире. Львов камернее и уже. Интерес вызывает и местность вокруг метро Тараса Шевченко. Эту часть района возвели в 1989 и прозвали "маленьким Тель-Авивом". В застройке встречается также буквально десяток примеров конструктивизма и сталинки. Этим же летом на Подоле киевлянам подарили вход в Речной вокзал. И мне кажется, первоначальную идею запороли. Обещали интересное культурное пространство, а по факту отвели под искусство только один зал. В другом показывают кино, на террасе сделали курилку с кальяном, а еще в одной части разместили "Национальную Лотерею". Не понимаю, почему не вложить в это деньги более грамотно и не сделать из этого туристическую приманку? Время покажет. Может, что-то изменится. Автор: Facebook

Нравится ли вам новый мост, соединяющий арку Дружбы народов с Владимирськой горкой?

Замечательная идея и не лучшая реализация. Стекло в полу там пока без смысла: под ним видно дорогу и лысый холм, где пока не высадили деревья. К тому же оно уже успело и поцарапаться и потрескаться ... Дыра для бюджета города. Хотя очень красивая сама форма моста и виды из него. Проигрышным считаю стилизованный фонтан с головами львов, который поставили возле моста со стороны Владимирской горки. Мне странно, почему делая такой современный мост, захотелось впихнуть рядом фонтан с позапрошлого века. Я не против 19 века, но сколько можно? Сделайте современный классный фонтан. Киев нужно модернизировать. Я хочу в будущем рассказывать людям не только о взломе эпох прошлого, но и об интересной современной архитектуре. Ну пусть уж фонтан из прошлого, так почему не сделать вокруг него скамеек? Какой тогда в нем смысл? У нас часто грешат тем, что делают какие-то локации к дате бегом-бегом, но не доводят их как следует толком до ума. А вообще хочется нового и действительно красивого в градостроительстве. Сделанного со вкусом и умом. В этом плане мне нравится принцип Берлина: интегрировать новое в то старое, что уже есть. Город - это живой организм.

Первые попытки такого сочетания вызвали сильную критику, как вот с театром на Андреевском спуске.

Театр на Андреевском спуске меня сначала отталкивал. Нижние этажи более-менее вписываются, а главная проблема этого здания в массивной коробке, подобной которой нет больше нигде вокруг. Но однажды я шла по спуску сверху вниз, и внимательно посмотрела на дом номер 18, который стоит впритык к театру. Его крыша уже проваливается и прогнивает. Через 10-20 лет этого здания здесь не станет. На его месте вырастет снова что-то такое, как театр. Тогда это уже будет не так резать глаз. Этот театр - просто веха развития архитектуры. Сейчас он очень мозолит глаз, потому что мы к такому не привыкли. Хотя само сооружение очень стильное, простое и без лишних элементов. То, что сейчас в моде. Когда 150 лет назад киевлянам начали строить необычные сих пор каменные дома с лепниной и башенками, людям они казались массивными монстрами. Местные привыкли к маленькой городской непретенциозной архитектуре. Тогда на улицах Киева стояли преимущественно деревянные одноэтажные дома, рядом с ними колодцы, во дворах держали кур и коров. Более того, в усадьбе архитектора Городецкого на Банковой тоже жила корова, чтобы он и жители могли пить ежедневно свежее молоко. А это уже начало 20 века! Киевляне не могли распрощаться с местечковым стилем жизни. Воспринимали город как маленький симпатичный тепленький закоулочек. А тут вдруг строят что-то большое из кирпича и с украшениями. Для людей это был шок Поэтому киевляне не могли распрощаться с местечковым стилем жизни. Воспринимали город как маленький симпатичный тепленький закоулочек. А тут вдруг строят что-то большое из кирпича и с украшениями. Для людей это был шок. Говорили: "Что это делают с нашим старым Киевом?" Но так со всем новым бывало. Например, когда в моду вошли велосипеды, старожилы крестились вслед велосипедистам и говорили, что это все от нечистого. Когда Киев превратился в административный центр трех губерний, вся атмосфера изменилась. Но обидно вот что. У нас строят новое, а самый старый памятник Киева - Магдебургскому праву - стоит запущенный. На него как будто махнули рукой: выбиты стекла, грязь, вонь. Сделали что-то новое, и внимание людей приковано только туда. Или, бывает: стоял дом, его купили, приватизировали, а денег не то чтобы реставрировать, а чтобы разрушить и построить новый, так и не собрали. Ведь даже уничтожить дом тоже чего-то стоит. Вот оно стоит себе развалиной.

Много ли мест, которым дают вторую жизнь?

Есть заброшенные места, которые оживают заново. Зависит от того, кто владелец и чего он хочет. Есть очень ответственные бизнесы. Замечательным примером является дом Новикова на углу Верхнего вала и Константиновской. Здесь после долгой разрухи открыли офисный центр, а на первом этаже ресторанчик американской кухни. Вместе с тем, в городе еще очень много неотреставрированных домов, которые нуждаются в реставрации. Хотя я бы даже начинала не из фасадов, а с дорог. Я выросла на улице Олеся Гончара. Когда-то тихая и уютная, с прекрасным дорожным покрытием, она превратилась в сплошной кошмар в связи со строительством нескольких ЖК рядом. Раскопать для прокладки коммуникаций раскопали, а сделать назад как было "забыли". Автор: Сергей Старостенко

Насколько и чем уникальные различные районы Киева?

Жизнь древнего Киева развивалось в двух районах - Верхнем и Нижнем городе - на Детинце и Подоле. Далее подключился Печерск. Каждый район связан с особенностями жизни его жителей. Подол был торгово-ремесленным центром, в Верхнем городе - прибыльная застройка, особняки. На Подоле дворы-колодцы, на горе - проходные лабиринты. Отдельная тема - послевоенные районы-муравейники. Там человек отдыхает ночью, а активную жизнь свою проходит в центре. Но мне очень нравится, что жители стараются создать что-то интересное и на своей территории. Например, до 2016-го на одной из необычных локаций Троещины был "13 этаж": хозяйка квартиры украсила свой лестничную площадку возле квартиры самодельными скульптурами - грибочками, гномиками. Весь этаж был сделан, как волшебный лес. К сожалению, его уже нет, потому что эта дама переехала. Другой человек оформил три пролета своего парадного в стиле рококо: поклеил багеты с позолотой, развесил картины с изображения роскошных красавиц прошлого. Не на мой вкус, но главное, чтобы ему и соседям нравилось. Еще знаю одну клумбу на Оболони, где жители сделали озеро, пустили туда рыбок, поставили мостик и лавочки для детей. Всегда удивляюсь, когда люди пишут: "секретная локация", "отвечу в личку". Я за открытость. Всегда стараюсь писать адреса. Единственное исключение - подъезды. Ведь это частная территория Если абстрагироваться от старой архитектуры, то интересными для прогулок могут стать даже такие районы как ДВРЗ или Святошино. Есть гиды, которые проводят экскурсии и там. Популяризируют неожиданные места. Ведь некоторые локации, такие как клетка с воронами на Рейтерской, уже становятся попсовыми, всеми известными. Все к ним ходят. Но я не могу сказать, что известность какого-то места ему вредит. Наоборот, эти места становятся культовыми, о них говорят и их знают, показывают иностранцам. Следовательно пытаются за ними ухаживать. Как по мне, не следует держать в секрете подобные интересности. Поэтому всегда удивляюсь, когда люди пишут: "секретная локация", "отвечу в личку". Я за открытость. Всегда стараюсь писать адреса. Единственное исключение - подъезды. Ведь это частная территория. Поэтому даже если вожу туда туристов, то не массово, и с разрешения жителей. Подъезды - ваша страсть? Часто, чтобы зайти в какой-то новенький, могу долго стоять на улице и ждать, пока кто-то из жителей зайдет. Может, со стороны выгляжу как злоумышленница. Но у меня нет других вариантов. Если в подъезде есть охранник - это все упрощает. С ним легко можно договориться. Если знать, где искать, то наталкиваешься на прекрасный потолок, лепнину, плитку ... Самой большой угрозой старинных подъездов являются евро-ремонты. Бывает, жители не очень озабочены той дореволюционной красотой и закрывают ее гипсокартоном. С одной стороны я их понимаю: лучше опрятный новый гипсокартон, чем та лепнина, падающая на голову. Но лучше вовремя нанять реконструктора, чтобы он отреставрировал подъезд сохранив архитектуру, чем вспоминать в последний момент, что тебе потолок падает на голову, и пытаться залепить его чем попало. Автор: Сергей Старостенко

Какое ваше любимое место в Киеве?

Улица Липинского. Там для меня почти Львов. Там низкая застройка, на фасадах головы львов. Имею даже татуировки магнолии на плечи, стебель которой сделано в форме улице Липинского. А под ним подпись "Как тебя не любить, Киев мой?" шрифтом Брайля, потому что красота -незрима. Люблю Киев принимать ощущениями: я люблю послушать улицы, понюхать, почувствовать атмосферу.

Есть ли в столице места, которые хотелось бы обойти стороной?

Одно из таких наша главная площадь. Современный Майдан Независимости не имеет архитектурной гармонии. Он перенасыщен домами различных архитектурных стилей - Дом профсоюзов, Главпочтамт, бывший Октябрьский дворец, консерватория. Между этим всем натыканы различные скульптуры - основателей Киева, Мамая, архангела Михаила. Всего много, и все разные, от чего взрывается мозг. Среди этого всего ходят люди с птицами, в костюмах зверей и мультгероев, с ленточками и просят помочь армии. Шумно, все хотят слупить с тебя денег. Ощущение, что находишься в каком-то цирке Шапито. Хочется размеренном обстановки. Майдан Независимости не имеет архитектурной гармонии. Он перенасыщен домами различных архитектурных стилей. Всего много, и все разные, от чего взрывается мозг. Ощущение, что находишься в каком-то цирке Шапито Майдан - очень важное место в нашей истории, но визуально выглядит очень перенасыщенным. Из-за этой мешанины Майдан, хоть и большой, кажется маленьким. Думаешь, как здесь может поместиться несколько сотен тысяч людей? Иностранцы, когда оказываются здесь впервые, просто не понимают, куда бежать и что смотреть. Чтобы рассказать о каждом объекте на Майдане, надо стоять минимум около часа. При том, что там толком негде сесть.

Киев и мистика - созвучны?

Заметила, что люди, которые приходят на экскурсии, часто стремятся услышать о какой-то мистике в Киеве. Для меня мистическими являются места дикие или те, о которых забыли, и они живут теперь своей жизнью. Например, Лысая гора на Выдубичах или Замковая гора. Когда выходишь на нее по каменной лестнице с улицы Фроловской, такое ощущение, что попадаешь в джунгли. Мне очень нравится улица Нижнеюрковская. Там тоже есть развалившиеся дома, тихо. Можно выйти на гору Юрковицу и посмотреть на пейзажи Подола. Автор: Facebook

Какие времена года идут каким киевским районам?

Осень очень красива на Подоле. Обязательно надо садиться на 12 трамвай и ехать через улочки Подола, Куренёвку прямо в Пущу-Водицу. Там лес и прекрасный воздух. Вся прелесть в том, что кусок дороги пролегает зарослями. Едешь, смотришь в окно и слушаешь любимую музыку. Труханов остров осенью тоже замечательный. Солнце светит, пляжников нет, но есть велосипедисты. Очень прикольно, что природа интегрирована в этот район. Весна лучше проходит в Верхнем городе, на Владимирской горке. Когда просыпается зелень, но она еще не очень густая, сквозь нее хорошо видна вся панорама Киева. Можно идти от нижней Пейзажной аллеи до нового пешеходного моста. Зимой на Горке холодно, ветрено и не очень приятно. Летом идеально проводить время в Гидропарке. Там можно взять в аренду челнок и поплавать по Днепру, покупаться. Еще очень люблю приходить в ресторан "Терраса" отеля Воздвиженский. Они очень грамотно подошли к использованию заднего двора - сохранили полноценный рельеф горы и сделали ступеньки, имитируя идею висячих садов Семирамиды. На ступеньках высадили цветы. Не слышно никакого шума города. Парк "Наталка" на Оболонской набережной шикарен для летних прогулок на велосипедах и самокатах. Однажды я там застала костюмированный пикник в стиле 19 века - дамы и господа, в платьях, шляпках и шляпах с большими корзинами провизии. Это классная локация. Но она больше для местных. Мало кто, живя на Святошино, будет ехать через весь город на Оболонь, чтобы отдохнуть там. Все из боковых районов гулять едут в центр. Зимой надо бывать в местах активного отдыха. Езжайте на Протасов Яр кататься на лыжах. Автор: Facebook

На каком уровне сейчас столичный сервис?

Наши люди еще не очень научились европейскому сервису. Это понятно, потому что сервис начал появляться в Киеве в конце 19 века, затем его советская власть прихлопнула, и мы о нем вспомнили только в 2000-х. Нам в этом плане еще учиться. В столице очень не хватает лавочек и туалетов. Ведешь группу туристов в Софию - огромная площадь, люди устали, и ни лавочки. Уже сделали туалет на Андреевском спуске, большая гардеробная на Владимирской горке есть. Можно было бы еще парочку поставить. Мало пандусов. Даже если они где-то в переходе, они узкие или экстремально наклонены. Думаю - когда я стану мамой, как я буду с этим жить? Зато цены у нас очень демократичные. Для иностранца выпить кофе за два доллара - все равно что даром, если у себя дома он за него платит 5-7. Хотя качество пищи здесь значительно выше качества в европейских городах. Наша пища действительно вкусная. Пару долларов за такси для иностранца - также дешево. Потому у себя в Европе или Штатах за поездку в такси отдают двадцатку. Жилье у нас также дешевое. Планирую поехать в октябре в Амстердам. Там за одну ночь в центре хотят от 200 евро. И это не элитная квартира, а просто обычная и опрятная.

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Но, с другой стороны, большая проблема для иностранцев в Украине, что даже в столице мало кто говорит по-английски и до сих пор недостаточно англоязычных вывесок. Ты зашел в маршрутку, и никто тебя не понимает. Метро / автобус / трамвай - единственный транспорт, которым иностранец может пользоваться уверенно. Транспорт в Украине вообще копейки стоит. Проезд в нашем метро - 30 центов, тогда как в Штатах минимум два доллара 50 центов. В отличие от еды, жилья и проезда, цены на экскурсии у проверенных хороших гидов близки к Европе. Хотя зависит, к какой Европе. За индивидуальную 2-часовую экскурсию в Стокгольме хотят 200 евро, тогда как я беру 55 евро. Хотя в Париже 2 часа за 70 евро тоже найти можно. Заплатив за обед в Украине 10 евро, иностранцы, особенно студенты, живущие в хостелах, уже задумываются, стоит ли платить за экскурсию 50-60. Автор: Facebook Я имею дело преимущественно с бизнес-сегментом. Поэтому большинство моих клиентов - из США. Но развитая Европа тоже едет в Украину: Франция, Германия, Польша, Прибалтика. Немного едет диаспора из Канады и Австралии. Еще немного - бразильцы и итальянцы. Испанцы бывают редко: мне кажется, что они вообще ничего не слышали о нас. Китайцев немного стало больше в последнее время. Едут турки, арабы и евреи.

9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии". Такое исследование впервые проводил комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Об этом пишет Zruchno.Travel. В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие крупные города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.