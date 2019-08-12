Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу

Скоро в Виннице появится уникальный гид Мила Поворознюк. Девушка будет проводить экскурсии в экстравагантном наряде дореволюционного периода.

Автор: ВИННИЦА ИНФО Девушка будет проводить экскурсии в экстравагантном наряде дореволюционного периода

Милу Поворознюк смело можно назвать "леди из прошлого" Около десяти лет назад она решила полностью отказаться от современной одежды. Теперь девушка носит лишь наряды 20 века.

Автор: ВИННИЦА ИНФО Наряды девушки всегда привлекает много внимания

"Когда-то меня захватили исторические фильмы. Очень понравились наряды тогдашних модниц. Попыталась как-то одеться в таком стиле. Потом сшила платье. Начала изучать историю одежды. И полностью перешла на винтажный стиль. Во всех деталях. От обуви, шляпок до панталон с корсетами", - рассказывает она изданию Винница Инфо.

Автор: ВИННИЦА ИНФО Около десяти лет назад Мила решила полностью отказаться от современной одежды

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Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ. В своем винтажном наряде она часто прогуливается по улицам Винницы.

Автор: ВИННИЦА ИНФО Кроме одежды Мила имеет еще и ретро волосипед

"На меня обращают много внимания. И вот недавно предложили проводить экскурсии. Идея мне понравилась, поэтому я решила воплотить ее в жизнь", - добавляет девушка.

Автор: ВИННИЦА ИНФО Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ

На 28 сентября запланирована первая экскурсия в рамках Винницкого района.

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