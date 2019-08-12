Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4842
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 792
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 819
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1503
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3051
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2169
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5013
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14787
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15948
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
8
5
6
16
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
Видео
Все видео
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4842
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4529
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4140
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7821
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 63
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 04:20

Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу
5

  Комментировать

Скоро в Виннице появится уникальный гид Мила Поворознюк. Девушка будет проводить экскурсии в экстравагантном наряде дореволюционного периода.

Автор: ВИННИЦА ИНФО
  Девушка будет проводить экскурсии в экстравагантном наряде дореволюционного периода
Девушка будет проводить экскурсии в экстравагантном наряде дореволюционного периода

Милу Поворознюк смело можно назвать "леди из прошлого" Около десяти лет назад она решила полностью отказаться от современной одежды. Теперь девушка носит лишь наряды 20 века.

Автор: ВИННИЦА ИНФО
  Наряды девушки всегда привлекает много внимания
Наряды девушки всегда привлекает много внимания

"Когда-то меня захватили исторические фильмы. Очень понравились наряды тогдашних модниц. Попыталась как-то одеться в таком стиле. Потом сшила платье. Начала изучать историю одежды. И полностью перешла на винтажный стиль. Во всех деталях. От обуви, шляпок до панталон с корсетами", - рассказывает она изданию Винница Инфо.

Автор: ВИННИЦА ИНФО
  Около десяти лет назад Мила решила полностью отказаться от современной одежды
Около десяти лет назад Мила решила полностью отказаться от современной одежды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке

Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ. В своем винтажном наряде она часто прогуливается по улицам Винницы.

Автор: ВИННИЦА ИНФО
  Кроме одежды Мила имеет еще и ретро волосипед
Кроме одежды Мила имеет еще и ретро волосипед

"На меня обращают много внимания. И вот недавно предложили проводить экскурсии. Идея мне понравилась, поэтому я решила воплотить ее в жизнь", - добавляет девушка.

Автор: ВИННИЦА ИНФО
  Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ
Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ

На 28 сентября запланирована первая экскурсия в рамках Винницкого района.

В Киеве запускают экскурсии по мотивам сериала "Чернобыль" от HBO. Участникам расскажут о первых днях аварии на станции. Проводят не только по местам съемок сериала, но и сформируют продукт о Киеве, людях, их истории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 46405
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 32139
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 27711
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 27649
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 20901
Винница
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
 Просмотров: 855
Люди массово отравились в церкви: подробности
Люди массово отравились в церкви: подробности Просмотров: 864
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
5
 Просмотров: 1440
Автошколу могут лишить лицензии за подделку документов
Автошколу могут лишить лицензии за подделку документов
 Просмотров: 639
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
8
 Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
26
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1137
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua