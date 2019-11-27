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среда, 27 ноября 2019 16:19

Каким подарком на Новый год можно удивить мужа в 2020 году?

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Каким подарком на Новый год можно удивить мужа в 2020 году?
Что подарить мужу на Новый год?

Новый год уже близко, а это значит, что пора думать о том, какие подарки на новый год надо покупать для своих друзей и самых близких. Что подарить мужу на Новый год - это вопрос, которым задаются сейчас многие женщины, и чтоб упростить им эту нелегкую задачу, мы выбрали несколько оригинальных подарков на новогодние торжества 2020 года.

Термокружка или чашка с подогревом

Оба этих варианта достаточно универсальны, и если в первом случае напиток просто будет оставаться теплым достаточно долгое время, то второй вариант заключается в том, что он сможет подогревать свою чашку при помощи USB. Варианты и оригинальный дизайн выбирайте на свое усмотрение.

Спортивные презенты

Если он увлекается каким-то видом спорта, или же планирует заняться им в наступающем году, то спортивная атрибутика станет прекрасным решением для подарка! В зависимости от того, что именно ему нравится, вы можете приобрести боксерские перчатки, футбольный мяч, фитнес трекер, клюшку для гольфа, теннисные ракетки, коньки и многое другое. Кроме того, вы можете приобрести для него абонемент в спортзал или же оплатить курс обучения тому или иному виду спорта.

Квест

Этот вариант подходит вам в том случае, если ваш мужчина любит загадки и приключения! Вы можете устроить ему новогодний квест по поиску подарка в вашей квартире, или же купить ему сертификат в квест комнату, составив при этом ему компанию в этом увлекательном и незабываемом занятии.

Именной бокал

Форму бокала стоит выбирать в зависимости от того, какой напиток предпочитает ваш муж, а помимо именной надписи вы можете выбрать и что-то более смешное, или же напротив серьезное, например его любимую цитату.

Рюкзак трансформер

Такой презент точно пригодится ему как в быту, так и во время путешествий. Благодаря своим свойствам он может трансформироваться в разные формы и способен вместить в себя все, что может пригодится и понадобиться вашему любимому.

Набор для бани

Если он любит вместе с друзьями посещать сауну или баню, то вы можете собрать для него специальный набор, который будет состоять из шапок, веников, арома масел и тому подобного.

Посещение пивоварни

Очень многие мужчины любят этот пенный хмельной напиток, и если ваш муж тоже относится к этому числу, то он точно оценит такой презент! Там он сможет не только узнать технологию приготовления любимого напитка, но и продегустировать несколько его сортов.

Экстремальные сертификаты

Возможно, ваш муж давно говорит вам о том, что он хочет получить адреналиновый выброс и совершить что-то экстремальное? Тогда вы можете приобрести для него сертификаты на поездку на багги, урок вейкбординга, полет в аэротрубе, прыжок на банджи, сплав по горным рекам, урок скалолазания, катание на лыжах, дайвинг с акулами, урок обучения езды на мотоцикле и много такого прочего.

Помимо оригинального подарка подготовьте еще яркую красочную упаковку, ее вы можете сделать и своими руками. И какой бы презент вы не выбрали, ваш муж наверняка оценит ваше старание и будет рад любым знакам вашего внимания!

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