Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание

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Работать удаленно или брать выходные, чтобы заняться любимым делом бывает сложно. Особенно, когда дома есть животные. Наши пушистые друзья изо всех сил пытаются "намекнуть", самое время обратить на них внимание. Они виляют хвостом, переворачиваются на спинку, лезут к экрану монитора, лишь бы отвлечь вас хотя бы на минуту.

Bright Side выяснил, как животные пытаются привлечь внимание своих владельцев с помощью уникальных методов манипуляции.

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Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета. Животное покоряет своим строгим взглядом. А ее выражение "лица" как будто говорит о постоянной ненависть ко всему живому.