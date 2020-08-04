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вторник, 11 августа 2020 02:28

Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
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Для достижения цели все методы хороши
Фото: © Katy_McEnergy / Twitter
Для достижения цели все методы хороши
Для достижения цели все методы хороши
Для достижения цели все методы хороши
Для достижения цели все методы хороши

Работать удаленно или брать выходные, чтобы заняться любимым делом бывает сложно. Особенно, когда дома есть животные. Наши пушистые друзья изо всех сил пытаются "намекнуть", самое время обратить на них внимание. Они виляют хвостом, переворачиваются на спинку, лезут к экрану монитора, лишь бы отвлечь вас хотя бы на минуту.

Bright Side выяснил, как животные пытаются привлечь внимание своих владельцев с помощью уникальных методов манипуляции.

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Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета. Животное покоряет своим строгим взглядом. А ее выражение "лица" как будто говорит о постоянной ненависть ко всему живому.

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