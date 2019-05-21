Как стать обаятельным человеком: 5 секретов

Мы привыкли считать обаяние врожденным даром, завидуя тем, кто располагает к себе людей одной улыбкой или наклоном головы. Такие люди привлекают внимание, вызывают уважение и не прикладывают для этого усилий. Они всегда в центре веселья и заводят друзей в любом месте, куда бы ни пошли.

Оказывается, этому можно научиться. Обаяние не врожденное качество, оно не передается генетически. Это совокупность нескольких факторов, которая делает человека более притягательным и приятным в глазах других. Дело в привычках и в отношении, которые под силу изменить, пишет psychologies.ru.

1. Используйте язык тела

Про очаровательных людей часто говорят: "Он заполнил собой все пространство". Это объясняется просто: они ведут себя так, что становятся более заметны. Привлекают к себе взгляды и удерживают их. Даже если вы очень постараетесь отвлечься на кого-то другого, ваше внимание все равно будет возвращаться к этим людям.

И дело тут не в красоте или идеальной фигуре. Внешние данные, конечно, могут помочь, но к обаянию имеют опосредованное отношение. Суть не в том, как выглядит тело, а в том, как вы его используете.

Эти люди "включают" тело в общение, процесс выражения мнения, рассказа истории или анекдота. Это удерживает внимание и делает человека более интересным и привлекательным.

Если во время разговора используете жесты, можете проиллюстрировать рассказ, расставить акценты на нужных моментах. Показывайте то, о чем говорите. Рассказывая об объятиях, можно свести руки вместе; говоря о депрессии, можно опустить плечи и безжизненно свесить руки вниз; иллюстрируя историю о ссоре или возмущении, можно поднять сжатые кулаки. Эти приемы делают слова более жизненными, настоящими. Короткие и четкие жесты вроде хлопков или постукивания придадут словам выразительности.

Не ограничивайтесь жестами, используйте мимику. Теплая и искренняя улыбка расслабляет и радует того, кому адресована. Человек понимает, что нравится вам. Дополните улыбку зрительным контактом, который длится чуть дольше двух-трех секунд.

Кивайте головой, когда слушаете, - это даст понять, что вы вовлечены в разговор, вам интересно. Три небольших кивка воспринимаются как слова "Очень интересно, продолжай, пожалуйста". Если ваше лицо выражает эмоции, соответствующие словам, это делает вас более выразительным и очаровательным в глазах собеседника, он чувствует предложение разделить ваши эмоции, присоединиться к ним. Каменное выражение лица отталкивает, человек кажется надменным, холодным и не очень добрым. Это противоположность обаятельной личности.

2. Найдите точки соприкосновения

Обаятельный человек вызывает ощущение, будто вы давно знаете друг друга, даже если только что встретились. У вас может быть разный образ жизни и непохожие интересы, но вы все равно чувствуете, будто есть что-то общее. Как они это делают? Фокусируют внимание на том, что вас объединяет.

Это может быть похожий жизненный опыт, общий интерес к какой-то теме, даже даже незначительной. Если хотите установить связь с человеком, найдите точки соприкосновения. Чем их больше, чем легче вы их обнаруживаете и чем больше выражаете радость по этому поводу, тем быстрее возникнет ощущение доверия и взаимопонимания. Чувствуя, что человек похож на нас, мы автоматически начинаем испытывать к нему симпатию, тянемся к общению.

Чтобы найти точки соприкосновения, нужно внимательно слушать. Когда обаятельные люди слушают кого-то, они часто вставляют слова "Да", "Точно, так и есть" и "Понимаю тебя". Это позволяет собеседнику почувствовать, что его принимают и понимают, что его опыт имеет значение. Нам нравятся люди, благодаря которым мы испытываем такие эмоции.

Не соглашаясь, такие люди сперва акцентируют внимание на том, с чем согласны. Они показывают, что мнение собеседника имеет право на существование и не хуже, чем их собственное: "Это ты хорошо подметил", "Понимаю, о чем ты говоришь", "Вполне резонно". И когда за этими словами следует неизбежное "но", оно не воспринимается как нечто неприятное, потому что вы понимаете, что человек вас выслушал и признал право думать так, как вы считаете нужным. В споре он старается подчеркнуть, что, несмотря на несогласие в каких-то вопросах, у вас много общего.

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3. Не бойтесь быть уязвимыми

Многие считают, что показывать уязвимость - признак слабости. Особенно это верно для мужчин: если ты признал, что тебе страшно, ты запутался или нуждаешься в помощи, значит, ты не настоящий мужчина. На самом деле люди, которые позволяют себе быть уязвимыми, уверены в себе. Они знают себя и не боятся, что люди узнают их по-настоящему, это вдохновляет.

Нам часто кажется, что те, кем мы восхищаемся, безупречны. У них все под контролем. Они не совершают ошибок, идут к цели, несмотря на препятствия. А мы в это время погрязли в мелких неразрешимых проблемах. Поэтому проявления уязвимости и несовершенства мощно действуют на нас. Мы чувствуем, что эти совершенные люди переживают то же, что и мы, и ошибаются так же, как и мы. Более того, уязвимость делает их более "настоящими" в наших глазах.

Не стоит путать уязвимость с эмоциональной несдержанностью. Человек, который без конца жалуется на жизнь и постоянно пребывает на грани истерики и рыданий, не становится притягательным. Уязвимость не означает, что вы вываливаете все чувства на окружающих, не обращая внимания на уместность, и не означает, что другие ответственны за ваше эмоциональное состояние. Уязвимость - это принятие не только своих эмоций, но и ответственности за них. Возможно, они заставляют вас выглядеть несовершенным, но это делает вас собой.

4. Проявляйте инициативу

Это одно из главных отличий обаятельных людей. Они не ждут, пока что-то произойдет само собой. Они берут и делают, даже если в успехе нет ни малейшей уверенности. Именно поэтому они так привлекательны.

Большинство людей склонно выжидать удобного момента и подолгу проверять почву перед тем, как что-то сделать или высказать мнение. Человек, умеющий очаровывать, первым пойдет знакомиться. Для него это словно подарок судьбы, ведь он может встретить друга, которого раньше не знал.

Очаровательный человек не будет скромно слушать беседу, боясь вставить слово. Он создаст эту беседу сам, будет задавать вопросы и с интересом слушать ответы. Он легко переведет тему разговора на ту, в которой может развернуться, просто сказав: "Ваши слова напомнили мне об одном случае, когда…" В его речи будут проскальзывать удерживающие внимание фразы вроде "Понимаете, о чем я?", "Наверняка вам знакомо это чувство?" или "Я думаю, у каждого есть похожая история". Это создает то самое чувство общности и причастности.

В компании голос очаровательных людей звучит чуть громче, их жесты и мимика дополняют речь, и именно так они "заполняют собой все пространство". Их уверенное поведение не имеет ничего общего с агрессией или желанием доминировать. Суть обаяния - в интересе к другим людям, а не в желании выдвинуться на первый план.

5. Вдохновляйте

Мы любим таких людей, потому что благодаря им чувствуем себя хорошо. Более того, мы начинаем лучше относиться к самим себе. Они всеми силами показывают, как они нами восхищаются, как с нами весело и интересно. И, главное, они делают это совершенно искренне, находя в каждом человеке что-то прекрасное и уникальное.

Вспомните чувство, когда ваши слова или чувства настолько совпадают со словами и чувствами другого, что вы радостно даете "пять"? Восторг, единение, эйфория. Это чувство - дар, который обаятельные люди раздают всем вокруг бесплатно.

Они смеются над шутками, всегда радуются успехам и выражают это словами, заражают вас улыбкой и оптимизмом. Они верят в вас, тем самым помогая вам поверить в себя. Они дарят внимание без остатка. Слушают и задают вопросы. Они приносят с собой позитивную, созидательную энергию и делятся ей.

Этот позитивный настрой и вера в то, что вы прекрасный и удивительный человек, делает их неотразимыми в наших глазах. Ради этого ощущения мы ищем общения с ними. Обаяние может казаться редким магическим даром, но это вопрос привычек, поведения и отношения к другим.

Похоже, одни из нас с рождения больше предрасположены к счастью, чем другие. Первое подтверждение этому почти двадцать лет назад обнаружил психолог Дэвид Ликкен из Университета Миннесоты. Он интересовался близнецами, разлученными при рождении. Согласно его исследованиям, у однояйцевых близнецов, то есть тех, у кого генетический набор полностью совпадает, уровень удовлетворенности жизнью оставался сходным, даже если они росли в разной среде. Другими словами, каждый из нас живет с улыбкой на лице, но у некоторых она шире.