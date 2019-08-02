Как понравиться с первого взгляда - основные принципы

Если при знакомстве и общении избегаете точки зрения, прячете глаза или смотрите в сторону - это говорит о том, что вы закрытый человек

Для того, чтобы сразу понравиться собеседнику стоит просто кивнуть головой.

Ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, если человек кивнет, это поможет на 30% стать приятным и на 40% более интересным в глазах окружающих.

Для этого был проведен опыт, где принимали участие как женщины, так и мужчины.

Было предложено оценить видео с трехмерными моделями людей, на которых одни кивали, а другие просто стояли, а третьи делали другие движения головой и руками, рассказывает tv.ua.

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Подводя итоги были оценены каждое видео по шкале от 1 до 100. По подсчетам кивок позволял мгновенно проникнуться симпатией к незнакомому человеку.

Не стоит постоянно кивать, но можно взять на заметку, что иногда этим можно пользоваться.

Готовясь к встрече, можно узнать минимальную информацию о человеке из социальных сетей. Найдите в этой информации что-то близкое и полюбите собеседника за это. Вспомните, насколько приятно общаться с родными и близкими людьми.