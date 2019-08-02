Как понравиться с первого взгляда - основные принципы

 
Ексклюзивы
1/5
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 3582
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 10737
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 612
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2484
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2826
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2844
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1071
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6831
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5806
Фото
Все фото
26
16
5
7
23
Показали потешного кота, похожего на пушистый шарик
Показали потешного кота, похожего на пушистый шарик
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
&quot;Злюка Джуно&quot; - всегда сердитый кот стал звездой сети
"Злюка Джуно" - всегда сердитый кот стал звездой сети
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Показали очаровательные фото &quot;сладких&quot; парочек животного мира
Показали очаровательные фото "сладких" парочек животного мира
Видео
Все видео
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Показали нашествия медуз в Азовском море
Показали нашествия медуз в Азовском море
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 612
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6831
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2781
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 639
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
суббота, 03 августа 2019 05:28

Как понравиться с первого взгляда - основные принципы

  Комментировать
Как понравиться с первого взгляда - основные принципы
Если при знакомстве и общении избегаете точки зрения, прячете глаза или смотрите в сторону - это говорит о том, что вы закрытый человек

Для того, чтобы сразу понравиться собеседнику стоит просто кивнуть головой.

Ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, если человек кивнет, это поможет на 30% стать приятным и на 40% более интересным в глазах окружающих.

Для этого был проведен опыт, где принимали участие как женщины, так и мужчины.

Было предложено оценить видео с трехмерными моделями людей, на которых одни кивали, а другие просто стояли, а третьи делали другие движения головой и руками, рассказывает tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие странные вещи привлекают мужчин

Подводя итоги были оценены каждое видео по шкале от 1 до 100. По подсчетам кивок позволял мгновенно проникнуться симпатией к незнакомому человеку.

Не стоит постоянно кивать, но можно взять на заметку, что иногда этим можно пользоваться.

Готовясь к встрече, можно узнать минимальную информацию о человеке из социальных сетей. Найдите в этой информации что-то близкое и полюбите собеседника за это. Вспомните, насколько приятно общаться с родными и близкими людьми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как понравиться с первого взгляда - основные принципы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 31438
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 28395
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 18936
Свитолина похвасталась фото в прозрачном белье
Свитолина похвасталась фото в прозрачном белье Просмотров: 13474
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
 Просмотров: 12825
Интересно
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды Просмотров: 1125
New Balance – стартап 1906 года
New Balance – стартап 1906 года
5
 Просмотров: 54
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
 Просмотров: 513
Выяснили, какое море самое грязное в Европе
Выяснили, какое море самое грязное в Европе Просмотров: 2007
Свинья, собака и ведро: повлекшее нелепые войны в истории
Свинья, собака и ведро: повлекшее нелепые войны в истории Просмотров: 990
Больше всего комментируют
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
6
"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки
4
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
4
Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле
2
Випадок падіння
Голосов: 258
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua