Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам

Ужи поселились в подъездах и подвалах харьковских многоквартирных домов, которые расположенны близ городской реки Лопань.

Жители боятся, хотя змеи и неядовитые. Они шипят, часто лезут под ноги, заползают на оконные решетки, говорится в сюжете tsn.ua.

Активизировались змеи в Днепре. 12 пытались пролезть в один из ресторанов, который находится недалеко от набережной, сообщает Корреспондент.

Нужно ли переживать, если увидели змею и куда обращаться чтобы от нее избавиться Gazeta.ua расспросила в герпетолога, аспиранта института зоологии имени Ивана Шмальгаузена НАН Украины Алексея Марущака.

Автор: pixabay.com Окраска змей помогает им маскироваться в природе

Бояться не нужно. Всех змей надо выловить, желательно силами герпетологов. И где-то передислоцировать в другое место. Если в населенном пункте герпетологов нет, то стоит обращаться за помощью в ближайшие города, где они есть. В Харькове работают такие специалисты. Специальных служб, которые бы этим занимались, в ДСНС нет. Но, например, в Киеве действует служба спасения животных. Обычно они специализируются на вырезании котят из труб, или извлечении белок. Но есть и компетентны и в вопросах пресмыкающихся. Сейчас практически в каждом городе есть жители, которые держат терариумних животных. Это не всегда змеи, но люди, как правило, в курсе обращения и с ними. Есть много групп в соцсетях, где такие энтузиасты общаются. Скорее всего, они компетентны. Но это, опять же, общение в частном порядке. Последний вариант, куда можно обратиться за помощью - ветеринарные клиники. Если у них есть специалисты по рептилиям, возможно, они смогут помочь. Если обратиться не к кому - можно действовать самостоятельно, хотя я бы не советовал. Так как вы не знаете, что это за животное. Вы можете нанести вред ему и себе.

А если это ядовитые змеи?

Самостоятельно лучше не трогать. Потому, что в монеты две стороны - можно сделать как лучше, так и хуже. Испытывать судьбу я бы не советовал. Автор: pixabay.com Гадюку - единственную ядовитую змею в Украине - можно узнать по характерным ромбам или зигзагам на спине

Как змеи попадают в дома? Зачем?

Где-то на зимовку заползли и затаились. А потом, когда солнце начало пригревать - стены наших домов очень хорошо нагреваются - змеи выползли на них греться. Им там очень комфортно. К тому же в подвалах много грызунов - дармовая еда. Главное - не бояться животное, не паниковать и пытаться найти специалиста.

В Днепре змеи пытались попасть в кафе.

Если заведение у воды - это скорее ужи, которые просто ищут место, где погреться. Само заведение питания им неинтересно.

Почему змеи лезут во дворы частных домов и пристройки? Где прячутся?

Если это загородные, или дачные дома - змеи очень часто скрываются в местах, где лежат дрова. Такие места хорошо прогреваются и там есть пространство чтобы притаиться. Часто лезут в щели, которые обычно ведут к пустот в фундаменте. При случае оттуда можно вылезти и погреться. Могут залезть через окно подвала. Но это, больше исключения, чем правила. Змеи чаще ищут просто место для прогрева или зимовки. Летом они расползаются искать пару, или их забирают эксперты. Зимой могут снова вернуться.

Как предотвратить заползание пресмыкающихся в дома?

Если есть возможность - устройте ремонт. Стоит замазать все щели и трещины, заполнить пустоты.

На майские праздники украинцы будут массово ехать на природу. Рискуют встретиться с пресмыкающимися. Что делать, если змея подползла туда, где отдыхают люди? Как прогнать?

Змея не заинтересована ни в шашлыках, ни в людях. На солнечные поляны выползает погреться. Можно взять с собой сачок, которые часто берут на водоемы рыбаки. Тогда нужно взять змею в него и отнести как можно подальше. Она вряд ли вернется. Второй вариант - взять длинную палку и осторожно отодвигать пресмыкающегося подальше, чтобы он пополз в другом направлении. Если это ужи - их видно по желтым ушкам - они первые испугаются. Змеи боятся людей.

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А если рядом с местом отдыха оказалось змеиное гнездо?

Змеи - не куры, они не высиживают яйца. Гадюка рождает живых детенышей. Они родились и расползлись, не сидят в гнезде. Ужи - тоже. Отложили яйца в какую-то гноярку, потомство вылупилось и расползлось. Не бывает такого, чтобы какое-то время было гнездо змеиное и наносило вред. Единственная возможность сейчас встретить змеиное гнездо - это когда пресмыкающиеся начинают спариваться. На одну самку там может быть десяток, а то и больше самцов. Сейчас как раз начинаются теплые дни, они начинают кублиться.

Что делать, если наткнулись на кубло?

Обходить десятой дорогой. Там уже ничего не сделаешь. Обычно у людей есть возможность избежать контакта. Потому, что такие гнезда находятся не на поляне или дороге, а в кустарниках. Если гнездятся в пределах жилой застройки - ищите специалистов. Ничего самостоятельно не сделаете.

По каким признакам можно узнать, что рядом с человеком поселилась змея?

Можно увидеть змею или кожу, которую она сбрасывает, когда линяет. Могут быть следы на песке. Других косвенных признаков не бывает.

В Украине более 10 видов змей. Зоологи их различают по признакам, которые обычный человек обнаружить не сможет. Самый главный признак гадюки - зигзагообразный рисунок на спине. Исключение - гадюка Никольского. Она полностью черная и рисунок на ней не просматривается. Стопроцентный признак неядовитой змеи - яркие ушки. Они есть в ужа обыкновенного. В медянки есть заочная масочка. А полозы - просто очень большие. Могут достигать в 1,5-2 метра в длину.