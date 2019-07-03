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четверг, 04 июля 2019 05:28

Как научиться позировать на фото

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Как научиться позировать на фото
Ваше дыхание может определить ваше настроение, тем самым определяя ваши позы

В мире, где управляет инстаграм необходимо уметь правильно фотографироваться. Для этого нужно держать язык выбирать правильный угол, улыбаться и держать осанку.

Для того чтобы не было второго подбородка и шея здовалася длиннее - прижмите язык к небу.

Наклоняйте голову в разные стороны. Это будет выглядеть более отрадно.

Положите руку, что ближе к камере на бедро. Одну ногу выдвиньте вперед, вес тела перетащи на заднюю, советует www.cosmo.com.ua.

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Когда стоите или Сидите ровно - скрестите ноги.

Если фото групповое - старайтесь выглядеть не так как все. Становиться стоит так как удобно.

Нужно расслабиться, слегка приоткрыть рот и улыбнуться в тот момент, когда фотограф будет готов нажать на спуск.

Осанка всегда должно быть идеально. Не стоит об этом забывать.

Если вам не нравится ваш макияж, волосы или наряд, продолжайте позировать. Остались ваша улыбка, позы и техники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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