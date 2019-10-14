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вторник, 15 октября 2019 05:28

Как меньше тратить времени на социальные сети

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Как меньше тратить времени на социальные сети
Соцсети убивают большинство нашего времени

Чтобы уменьшить количество проведенного времени в социальных сетях, установите приложения для блокировки, уменьшите тарифные Гб, или найдите альтернативу.

Существует несколько программ, которые можно установить на гаджеты и следить суммарно по времени, проведенными в социальных сетях.

Такие приложения называются Menthal, Pause, Moment.

Можно блокировать приложения, после определенного времени. То есть устанавливаете час, и больше не сможете зайти.

Например, это могут быть Self-Control, FocusBooster, Think, Anti-Social, StayFocusd, Time Out.

Сейчас существует много безлимитных тарифов на интернет, если есть проблема с тем, что мы продолжаем зависать в телефонах, можно купить невыгодный тариф, для того чтобы было меньше Гб в месяц, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Если не хочется радикальных мер, попробуйте просто заменить социальные сети просмотр фильма или приготовления вкусного ужина.

По данным компании Deloitte, в 2016 году активных пользователей Facebook было уже 1,86 миллиарда. 24% пользователей интернета общаются в Twitter, а 29% используют LinkedIn, отмечает центр исследования общественного мнения Pew Research. Как отмечает Facebook, пользователи тратят в сети в среднем 50 минут в день. К тому же, они постоянно переключаются между похожими задачами, ухудшает концентрацию внимания и работоспособность.

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Дата
15
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