Как достичь глобальной цели: рекомендации эксперта Андрея Дуйко (PR)

Президент компании "Тибетская Формула" Андрей Дуйко

Оказывается, чтобы стать богатым, нужно отказаться от сиюминутных удовольствий. Так утверждает известный эзотерик-практик, предприниматель, основатель Эзотерической Школы "Кайлас" и президент компании "Тибетская Формула" Андрей Дуйко. Он учит людей быть успешными, духовно и материально расти, строить счастливые отношения в семье. Уже более миллиона учеников его Школы обрели новое мировосприятие.

Сегодня порцию бесценных советов получите и вы, наши читатели.

Отказ от микро-удовольствий

Почти у каждого человека имеется гадкая привычка - тяга к блуду, объедание, пристрастие к алкоголю. В эзотерике это называется "кластерное удовольствие": все, что приносит человеку быстрое удовольствие, но не решает проблему - удовлетворения не наступает. Как от этого избавиться?

Ставим глобальную цель

Первым делом поставьте перед собой мега-задачу: добиться славы, почета, власти, денег. Задача должна окрылять и вдохновлять вас, быть самой амбициозной. Например, для знаков Воды и Земли вдохновляющим является финансовый вопрос, представители знаков Огня желают получить славу и уважение.

"Если бы у вас была цель стать влиятельным политиком, вы бы променяли это на желание в данный момент объесться или выпить спиртное?", - спрашивает Андрей Дуйко и сразу отвечает: здравомыслящий человек не променяет глобальную цель на микро-удовольствие.

Как человек купил дом

Многим людям удается реализовать большой жизненный проект, отказавшись от "фуфла", и здесь Дуйко вспомнил показательный пример из жизни.

"У меня есть хороший знакомый (назовем его Юрий). Этот человек не понимал, чего хочет. После откровенной беседы он признался, что все время тратит на ...женщин - поиск, соблазнение, мечты о них, просмотр видео для взрослых и это забирает все его силы. Но блуд как алкоголь: чем больше стремишься к этому и пробуешь, тем больше потом не хватает. Полного удовлетворения от этого занятия не получишь. И у нас случился такой диалог:

- У тебя есть желание?

- Да, стать гонщиком!

- А зачем?

- Чтобы быть очень знаменитым.

- А зачем?

- Чтобы стать богатым.

Так он определил свою мега-задачу и перестал блудить ради цели, добившись которой он видел себя очень состоятельным. Через год Юрий купил дом, женился, планировал рождение детей".

Деньги могут быть мотиватором на пути духовного роста, стать мега-целью, хотя многие "коучи" это отрицают, говорит Дуйко.

Направляем энергию от микро-удовольствий на глобальные вещи

Когда появляется негативное желание что-то сделать (речь о кластерном удовольствии), не делайте этого ради своей мега-задачи. В идеале фразу "Я отказываюсь от этого (микро-удовольствия) ради (назвать мега-задачу)" нужно проговаривать вслух всякий раз, когда возникает желание вернуться на порочный путь.

Такая практика поможет навсегда вырваться из системы микро-удовольствий, без которых вы совершенно определенно можете и должны жить, а энергия направится в другое, более важное русло.