Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха

В Италии мужчина заплатит штраф из-за кукареканья петуха. Фото:Pixabay

В итальянской коммуне Кастирага-Видардо в Ломбардии суд оштрафовал 83-летнего Анжело Болетти за пение его петуха на рассвете. Мужчине придется заплатить €166.

Петух Карлино, который принадлежит бывшему каменщику, жил у его друга, но на время отпуска мужчина вернул птицу Болетти, пишет местное издание iL Cittadino. Однако соседи не пришли в восторг от нового жильца и пожаловались в полицию.

Правоохранитель приехал по адресу в 4:30, и убедился, что птица действительно громко кукарекает. Он предупредил хозяина, чтобы тот "проконтролировал" поведение животного. Однако мужчине не удалось угомонить своего петуха, и теперь он должен заплатить штраф, потому что муниципальное постановление запрещает беспокоить соседей с 22:00 до 8:00.

Кроме того, пенсионеру пришлось отдать Карлино после жалоб других жителей. Болетти заявил, что петух жил в его саду более 10 лет. После того, как петух вернулся к своему хозяину, он каждое утро в 4:30 начинал громко кукарекать.

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Напомним, ранее в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции судили 56-летнюю Корин Фессо за шалости ее петуха Мориса. Он кукарекал на рассвете и будил соседей, не давая тем нормально спать в течение нескольких лет.