Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 207
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 396
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1269
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 792
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18828
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
14
16
6
9
6
Комические фото котов, которые не любят &quot;нежности&quot;
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Почему львы боятся стульев
Почему львы боятся стульев
Неможливо встояти: Притулок для тварин показав кумедних &quot;прибульців&quot;
Неможливо встояти: Притулок для тварин показав кумедних "прибульців"
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
Видео
Все видео
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ученые сняли уникальное видео с китами
Ученые сняли уникальное видео с китами
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1395
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 792
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1692
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 648
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 12:51

Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха

  Комментировать
Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха
В Италии мужчина заплатит штраф из-за кукареканья петуха. Фото:Pixabay

В итальянской коммуне Кастирага-Видардо в Ломбардии суд оштрафовал 83-летнего Анжело Болетти за пение его петуха на рассвете. Мужчине придется заплатить €166.

Петух Карлино, который принадлежит бывшему каменщику, жил у его друга, но на время отпуска мужчина вернул птицу Болетти, пишет местное издание iL Cittadino. Однако соседи не пришли в восторг от нового жильца и пожаловались в полицию.

Правоохранитель приехал по адресу в 4:30, и убедился, что птица действительно громко кукарекает. Он предупредил хозяина, чтобы тот "проконтролировал" поведение животного. Однако мужчине не удалось угомонить своего петуха, и теперь он должен заплатить штраф, потому что муниципальное постановление запрещает беспокоить соседей с 22:00 до 8:00.

Кроме того, пенсионеру пришлось отдать Карлино после жалоб других жителей. Болетти заявил, что петух жил в его саду более 10 лет. После того, как петух вернулся к своему хозяину, он каждое утро в 4:30 начинал громко кукарекать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комические фото котов, которые не любят "нежности"

Напомним, ранее в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции судили 56-летнюю Корин Фессо за шалости ее петуха Мориса. Он кукарекал на рассвете и будил соседей, не давая тем нормально спать в течение нескольких лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Слоны нашли необычное применение ногам

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 51240
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 30071
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 38 Просмотров: 12150
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
24
 Просмотров: 10296
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
5
 Просмотров: 8415
Животные
Слоны нашли необычное применение ногам
Слоны нашли необычное применение ногам
 Просмотров: 630
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
14
 Просмотров: 3438
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
16
 Просмотров: 4833
Почему львы боятся стульев
Почему львы боятся стульев
6
 Просмотров: 2655
Неможливо встояти: Притулок для тварин показав кумедних "прибульців"
Неможливо встояти: Притулок для тварин показав кумедних "прибульців"
9
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
38
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 646
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua