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четверг, 14 ноября 2019 11:36

Исследовали сколько лет Нилу

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Исследовали сколько лет Нилу
Нил течет не меняя русла уже 6 млн лет. Фото: REUTERS.

Итальянские и американские геологи утверждают, что Нил существует более 30 млн лет.

Ученые считают, что под Нилом существует секция мантии, похожей на ленточный конвейер, который удерживал реку на месте. Поэтому она не меняла направление и длину русла. Река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет, передает "НВ".

"Один из самых больших вопросов о Ниле - когда река возникла и почему так долго существовала", - говорит геолог Клаудио Фаценна из Техасского университета в Остине.

Основная гипотеза о происхождении реки заключается в том, что Нил "забил" почти 6 млн лет назад, когда произошел сдвиг в бассейне, связанный с рифтом в Восточной Африке.

Сдвиги в мантии Земли повлекли возникновение Эфиопского нагорья. Образование высотой 1,5 м позволяет удерживать реку в ее пределах. Без геологической структуры Нил давно бы сместил направление русла на запад.

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"Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированы породы существовали на одной высоте на протяжении миллионов лет", - уверяют авторы исследования.

Кроме доказательств того, что Нил движется в своем текущем направлении в течение 3 млн лет, новое исследование также предоставляет информацию о том, как движение глубокой мантии под поверхностью Земли может повлиять на то, что происходит на поверхности. Исследователи хотят применить тот же тип анализа в других крупных рек в мире, включая Янцзы и Конго.

В Финляндии туристы обнаружили пляж с большим количеством ледяных шаров. Естественную аномалию обнаружили на острове Хайлуото, сообщает The Guardian. Участок береговой полосы около 30 метров весь заполнен шарами яйцевидной формы из снега и льда.

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