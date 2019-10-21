Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото

Фото: boredpanda.com

Пользователи соцсетей улучшают фото, которые публикуют. Часто с помощью фильтров или точечной коррекции.

Но некоторые люди настолько увлекаются, что создают почти другую личность в виртуальном пространстве, сообщает Boredpanda.

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Дело зашло так далеко, что в Instagram создали аккаунт с фотографиями реальными и отфотошопленные.

Люди уменьшают носы и талии. Зато увеличивают глаза, грудь и другие выдающиеся части тела, несмотря на здравый смысл и законы физики.

Блогер из Австралии Лиан Уорд разрушает миф об идеальном теле моделей с Instagram. Дело в правильных позах и хорошем освещении, а еще -ракурси, уверяет женщина. Она доказывает, что модели из соцсетей в реальной жизни выглядит иначе.