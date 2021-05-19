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четверг, 20 мая 2021 03:00

Именины 20 мая: у кого День Ангела и как оригинально поздравить с праздником

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Именины 20 мая: у кого День Ангела и как оригинально поздравить с праздником
Сегодня День Ангела празднуют Антон, Иван и Степан. Фото: pixabay.com

20 мая День Ангела празднуют Антон, Иван и Степан. Не забудьте сегодня поздравить своих близких и знакомых.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение этих имен.

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Имя Антон имеет две версии происхождения. Первая - имя Антон имеет русскую форму римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступает в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова "anthos", которое означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.

Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемым. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог".

Иван - это еврейское имя. Сейчас его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов. Значение имени Иван трактуется как "Да смилуется Яхве (Бог)". В некоторых странах имя звучит как Айван или Эван.

Имя Степан, как и многие славянские имена, оно восходит к греческой культуры. В мире греков "Стефанос" - "принц", "правитель", "блестящий". В других языках можно услышать такие версии как Стивен, Стефа, Стефан, Тапани, Стип.

Степан - яркий, гордый и харизматичный парень. Его видно и слышно: он не дает окружающим забыть себя. Все эти черты объясняется тем, что имя Степан означает "королевич", "царь".

Поздравления для Антона

Для тебя сейчас, Антон,
Поздравлений очень много,
Чтобы жизнь была как сон,
Полной счастья и восторга.

Чтобы ангел твой хранил
И берег от неудачи,
Больше храбрости и сил,
Быть успешней и богаче!

Поздравления для Ивана

Иван — дар Бога. Имя дорогое.
Всегда его с достоинством носи.
Оно гораздо чаще, чем другое,
Встречается повсюду на Руси.
Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,
Дар Бога разделяя меж людьми
И щедро в человеческие судьбы
Неся собой отраду, свет и мир.

Поздравления для Степана

Твой день ангела, Степан,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян –
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь – в награду!

По церковному календарю 20 мая вспоминают явление на небе Хреста Господнего в Иерусалиме.

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