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вторник, 01 декабря 2020 13:29

Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины

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Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины
Глава правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир вошел в рейтинг 25 лучших топ-менеджеров Украины

Глава правления – президент Киевгорстроя Игорь Кушнир вошел в рейтинг 25 лучших топ-менеджеров Украины.

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" сформировала лонг-лист из 160 руководителей крупных компаний Украины. В отдельный рейтинг попали десять управленцев, которые являются основателями бизнеса. Свой рейтинг получили 25 лучших топ-менеджеров частных компаний, в который и вошел Игорь Кушнир.

"Игорь Кушнир руководит крупнейшей строительной компанией "Киевгорстрой" уже восемь лет. Сегодня компания занимает треть рынка недвижимости Киева. В активной фазе строительства находится 27 жилых комплексов общей площадью 2,5 млн кв. м", - отмечает издание.

По словам самого Игоря Кушнира, залогом успеха руководителя является командная работа всего коллектива.

"Я благодарен организаторам, но в то же время хочу сказать, что это результат работы всей команды. В каком-то интервью я уже рассказывал, что мой стиль управления авторитарно-демократический. В хорошем смысле. Конечно, разделение полномочий и делегирование - это основа. Но я лично контролирую выполнение поставленных задач по всей вертикали. Это позволяет понимать, что происходит, видеть процессы и прогнозировать дальнейшие шаги. Уверен, что развитие компании зависит от верных решений и их добросовестного выполнения. На сегодняшний день наши результаты говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. И сбавлять обороты не собираемся!" - подчеркнул Игорь Кушнир.

Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности. Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%).

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