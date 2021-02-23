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среда, 24 февраля 2021 21:05

Художница создает скульптуры из камней, которые балансируют в равновесии
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Йонна Йинтон считает процесс балансировки камней медитацией
Йонна Йинтон считает процесс балансировки камней медитацией
Йонна Йинтон считает процесс балансировки камней медитацией
Йонна Йинтон считает процесс балансировки камней медитацией
Йонна Йинтон считает процесс балансировки камней медитацией

Шведская художница и фотограф Йонна Йинтон владеет искусством балансировки камней. В своем видео-блоге она показывает, как находит хрупкий баланс, которого, на первый взгляд, невозможно достичь.

Первый раз девушка попыталась уравновесить камни в 2010 году.

"Я увидела в парке несколько каменных скульптур, когда старый, мудрый человек сказал мне, что это символ баланса природы. Мне понравилась эта идея, и после этого я начала делать простые каменные скульптуры. Через некоторое время я начала экспериментировать с равновесием и попыталась сделать каменные скульптуры, имеющие такие маленькие точки баланса, чтобы это выглядело почти невозможно. Мне это очень нравилось".

Впоследствии процесс балансировки камни для самой Йонны превратился в медитацию.

"Я очень люблю балансировать камни. В основном потому, что это лучший путь сбалансировать саму себя и в то же время создать что-то прекрасное. Даже если достаточно одного маленького ветерка, чтобы создать впечатление, что вашей каменной скульптуры никогда не было. Но в этот момент, когда я пыталась найти едва уловимую точку баланса, мои мысли полностью успокаиваются. И это очень хорошее ощущение.

Иногда, чтобы создать баланс, нужны несколько минут, а иногда - час. Но когда все готово, я люблю смотреть на равновесие камней. Это выглядит так тихо и неподвижно в мире, который постоянно движется", - признается Йонна.

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"Очень часто люди пишут, что это подделка и этого невозможно сделать. Но это подтверждает, что существует гораздо больше в этой жизни, что мы не можем представить. Если кто-то думает, что это невозможно, представьте, сколько еще существует вещей в жизни, которые мы считаем невозможными. Только потому, что мы не пробовали этого ", - говорит она.

Балансировка камней (англ. Rock balancing; искусство равновесия, рок-балансировка) - умение располагать природные камни друг на друге сбалансированным образом. Использование клея, тросов, подпорок или колец не допускается.

Балансировка камней предусматривает размещение и определенное сочетание камней в группы, требует терпения и большой чувствительности, чтобы создать конструкцию, кажется физически невозможную, хотя на самом деле лишь весьма маловероятную в природе.

Автор: Валерия Радзиевская
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