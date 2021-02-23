Художница создает скульптуры из камней, которые балансируют в равновесии

Шведская художница и фотограф Йонна Йинтон владеет искусством балансировки камней. В своем видео-блоге она показывает, как находит хрупкий баланс, которого, на первый взгляд, невозможно достичь.

Первый раз девушка попыталась уравновесить камни в 2010 году.

"Я увидела в парке несколько каменных скульптур, когда старый, мудрый человек сказал мне, что это символ баланса природы. Мне понравилась эта идея, и после этого я начала делать простые каменные скульптуры. Через некоторое время я начала экспериментировать с равновесием и попыталась сделать каменные скульптуры, имеющие такие маленькие точки баланса, чтобы это выглядело почти невозможно. Мне это очень нравилось".

Впоследствии процесс балансировки камни для самой Йонны превратился в медитацию.

"Я очень люблю балансировать камни. В основном потому, что это лучший путь сбалансировать саму себя и в то же время создать что-то прекрасное. Даже если достаточно одного маленького ветерка, чтобы создать впечатление, что вашей каменной скульптуры никогда не было. Но в этот момент, когда я пыталась найти едва уловимую точку баланса, мои мысли полностью успокаиваются. И это очень хорошее ощущение.

Иногда, чтобы создать баланс, нужны несколько минут, а иногда - час. Но когда все готово, я люблю смотреть на равновесие камней. Это выглядит так тихо и неподвижно в мире, который постоянно движется", - признается Йонна.

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"Очень часто люди пишут, что это подделка и этого невозможно сделать. Но это подтверждает, что существует гораздо больше в этой жизни, что мы не можем представить. Если кто-то думает, что это невозможно, представьте, сколько еще существует вещей в жизни, которые мы считаем невозможными. Только потому, что мы не пробовали этого ", - говорит она.

Балансировка камней (англ. Rock balancing; искусство равновесия, рок-балансировка) - умение располагать природные камни друг на друге сбалансированным образом. Использование клея, тросов, подпорок или колец не допускается. Балансировка камней предусматривает размещение и определенное сочетание камней в группы, требует терпения и большой чувствительности, чтобы создать конструкцию, кажется физически невозможную, хотя на самом деле лишь весьма маловероятную в природе.