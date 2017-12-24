Хрупкая собака с одним ухом стала известной после спасения

Фото: boredpanda.com

Собака Ру стала звездой интернета благодаря своему милому виду. Перед этим она жила на щенячий фабрике в Гонконге, где ее собирались использовать для разведения собак еще меньших размеров.

У нее нет одного уха и нескольких зубов,что придает ей очень своеобразный вид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом

После спасения из этой фермы, Ру нашла нового хозяина. Он очень любит путешествовать и везде с радостью берет своего любимца.

На передовой у Авдеевки "воюет" необычный солдат - пес с позывным Паштет. "Когда Паштет пришел к нам, у него были одни кости и кожа. Ел" пустую "перловку, едва не отгрызая руки. А теперь малыш отрастил себе стороны, и воротит нос даже от тушенки", - говорят воины АТО. Собака никуда не отпускает воинов без сопровождения, проверяет прочность маскировочных сеток и истребляет враждебные отряды мышей и крыс, которые проникают в блиндаже.