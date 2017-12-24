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понедельник, 25 декабря 2017 17:04

Хрупкая собака с одним ухом стала известной после спасения
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Фото: boredpanda.com

Собака Ру стала звездой интернета благодаря своему милому виду. Перед этим она жила на щенячий фабрике в Гонконге, где ее собирались использовать для разведения собак еще меньших размеров.

У нее нет одного уха и нескольких зубов,что придает ей очень своеобразный вид.

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После спасения из этой фермы, Ру нашла нового хозяина. Он очень любит путешествовать и везде с радостью берет своего любимца.

На передовой у Авдеевки "воюет" необычный солдат - пес с позывным Паштет.

"Когда Паштет пришел к нам, у него были одни кости и кожа. Ел" пустую "перловку, едва не отгрызая руки. А теперь малыш отрастил себе стороны, и воротит нос даже от тушенки", - говорят воины АТО.

Собака никуда не отпускает воинов без сопровождения, проверяет прочность маскировочных сеток и истребляет враждебные отряды мышей и крыс, которые проникают в блиндаже.

boredpanda.com
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