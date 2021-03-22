Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность

Холдинг Х100 работает всего год, но за это время добился значительных успехов. Компания поставила перед собой задачу объединить минимум 100 успешных бизнес-моделей и уверенно движется к своей цели. Несмотря на локдаун, вызванный пандемией, увеличилась рентабельность дочерних компаний холдинга, появились новые перспективные бренды. Успехов удалось добиться за счет активной работы по привлечению инвестиций в предприятия малого бизнеса, доказавшие свою эффективность.

Бизнес-модель Алекса Яновского

Основатель холдинга Х100 — Алекс Яновский, известный предприниматель, топ-менеджер и бизнес-тренер. Идея объединить высокорентабельные бизнесы и развивать их за счет привлечения широкого круга инвесторов родилась у бизнесмена давно, в начале 2020 года она получила юридическое воплощение. Яновский поставил задачу разработать рабочую концепцию, которая бы дала возможность получать стабильный пассивный доход обычным людям, которые вынуждены свободные средства хранить в банках, так как не видят иной возможности заставить деньги работать.

Игра на фондовом рынке требует профессионального подхода и солидного стартового капитала. Подавляющее большинство потенциальных инвесторов не обладают специальными знаниями, и не рискуют покупать акции мировых компаний. Кроме того, инвестирование в крупные корпорации не приносит высокого дохода. Требуется вложить значительные средства, чтобы получить ощутимую отдачу.

Предприятия малого бизнеса отличаются высокой рентабельностью, но вложения в такие компании слишком рискованны. Маленькие фирмы не могут позволить себе привлечь управленцев высокого класса, поэтому нет никакой уверенности, что вложения окупятся. Деятельность малых предприятий непрозрачна, а их успешность зависит от верных решений собственника.

Холдинг Х100 Яновского решает обе проблемы. Бизнес-модель предпринимателя отвечает интересам всех участников процесса. Владельцы компаний предоставляют холдингу право развивать их бренд, а предприятиями управляют профессиональные менеджеры. Прозрачная схема работы понятна даже непрофессиональному инвестору, который вкладывает деньги в работающий бизнес и получает гарантированный доход.

На сегодняшний день в Х100 входят шесть успешных брендов. Самый крупный из них — это "Суши Мастер". Под этой торговой маркой работает сеть ресторанов японской и паназиатской кухни, которая открыла уже 345 ресторанов в 14 странах мира. Среди других перспективных компаний холдинга:

- Мир суши;

- Галерея суши;

- Mono Pizza;

- MyBox;

- Хлебополис;

- Steelflex Fitness;

- Legion;

- Чио Чио.

По итогам 2020 года в составе холдинга работает 647 торговых точек в 166 городах мира. С ростом холдинга выросла и его оценочная стоимость за год — с $350 млн до $720 млн. Сеть "Суши Мастер" без потерь пережила коронавирусные ограничения и обслужила в 1,4 раза больше клиентов, чем в 2019 году. Причина успеха — верно выбранный формат ресторанов, которые большую часть выручки получают от продаж навынос и с доставкой на дом. Быстрый рост сети обусловлен высоким интересом инвесторов к успешно работающему бизнесу.

Компания Холдинг Х100 поставила перед собой задачу объединить минимум 100 успешных бизнес-моделей

Инвестирование в холдинг Х100

Любой заинтересованный человек может стать совладельцем одной из торговых точек холдинга Х100. Инвестирование в успешно работающие малые бизнесы дает пассивный доход от 15% годовых. На платформе Х100 Invest представлено четыре вида продуктов, каждый из которых рассчитан на разный объем вложений:

▪ управленческая франшиза — готовое решение для инвестора, желающего открыть собственный ресторан, при этом управление возьмут на себя профессиональные менеджеры из организаций-партнеров Х100;

▪ доходный опцион "Х100 Суши" — ценные бумаги, которые будут приносить стабильный доход 15% годовых;

▪ опцион Х100 — акции устойчиво растущей компании с потенциально высокой капитализацией;

▪ процент от оборота — покупка доли от оборота действующего ресторана сети "Суши Мастер".

Самый востребованный продукт — процент от оборота. Инвестор вкладывает средства в работающую точку общественного питания с прозрачной финансовой аналитикой, при этом минимальная стоимость - 100 долларов. Доходность вложений — 20% годовых. По статистике холдинга x100, отзывы об инвестировании в оборот ресторанов самые положительные. Лоты пользуются высоким спросом на платформе Х100. В отличие от прибыли, выручку любой точки легко проконтролировать, для этого инвестору предоставлены все инструменты.

Доход от вложений

За 2020 год компании удалось привлечь более 17 миллионов долларов инвестиций. За этот период инвесторы приобрели 34 управленческих франшизы, 30 лотов "Доля от оборота" и получили более 600 тысяч долларов пассивного дохода от холдинга Х100. Отзывы свидетельствуют, что большая часть подключившихся к платформе планирует и далее наращивать объем вложений в малый бизнес.

Принцип начисления дохода простой и понятный. С каждых вложенных $100 инвестор ежемесячно получает $17, за год эта сумма составит $200. Проценты начисляются ежедневно, а функционал личного кабинета позволяет оперативно отслеживать процесс и контролировать финансовые показатели. Количество пользователей, подключенных к платформе, уже в первый год работы холдинга превысило 12 тысяч человек.

Инвесторы холдинга категорически не согласны с утверждением, что холдинг x100 Яновского — развод, поскольку ежемесячно получают выплаты от компании. Новые лоты моментально находят своих покупателей и не задерживаются более 3-5 дней. Алекс Яновский уверен, что количество желающих инвестировать в малый бизнес будет расти с каждым годом, и планирует в течение ближайших пяти лет увеличить сеть "Суши Мастер" до 30 тысяч работающих точек.