Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных

Фото: bigpicture

Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира.

На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания, пишет telegraf.

Но задумывались ли вы, что остается за кадром? Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс.

Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф-авантюрист делает невероятные снимки диких животных

Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц. Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми. Доказано также, что отдельные виды способны чувствовать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.