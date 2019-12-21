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понедельник, 23 декабря 2019 04:11

Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
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Подборка смешных животных, которых выследил фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс
Фото: bigpicture
Подборка смешных животных, которых выследил фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс
Подборка смешных животных, которых выследил фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс
Подборка смешных животных, которых выследил фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс
Подборка смешных животных, которых выследил фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс

Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира.

На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания, пишет telegraf.

Но задумывались ли вы, что остается за кадром? Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс.

Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

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Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц.

Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми. Доказано также, что отдельные виды способны чувствовать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.

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