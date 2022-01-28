Хищные и опасные - как львы "праздновали" день рождения: яркие фото

Сегодня в Киевском зоопарке отмечали 13-летие львиного прайда. В день рождения животным подготовили настоящий квест.

Руководство зверинца спрятало мясные вкусности в разных уголках вольера, где живут четыре льва - Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья.

Празднование продлится три дня. Наблюдать за охотой хищников разрешат и посетителям зоопарка. Увидеть действо можно в выходные, 29 и 30 января, с 12:00 до 13:00. Стоимость билета для взрослых – 100 гривен, для детей – 50 гривен.

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Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья попали в зверинец из Калининграда в 7-месячном возрасте. Львов ежедневно кормят свежим мясом - по 6-7 кг на каждого. Однако, чтобы создать максимально приближенные к жизни в дикой природе условия, количество пищи могут периодически уменьшать.

Gazeta.ua подготовила галерею с фотографиями, на которых можно рассмотреть, как львы "праздновали" сегодня свой день рождения.

Фото: Сергей Старостенко

В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы. Оззи был единственным из выживших представителей первого поколения горилл, прибывших в зверинец в 1988 году. Причину смерти пока не установили.