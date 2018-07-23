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вторник, 24 июля 2018 02:24

Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
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Фотограф показал, как живут натуристы Канады
Фото: Matthew Hamon/birdinflight.com
Фотограф показал, как живут натуристы Канады
Фотограф показал, как живут натуристы Канады
Фотограф показал, как живут натуристы Канады
Фотограф показал, как живут натуристы Канады

Фотограф Мэттью Хамон 10 дней снимал повседневную жизнь натуристов в Канаде. Эти люди не носят одежду, чтобы достичь равновесия с природой, приблизиться к ее истокам.

Они живут в специальном поселке возле Торонто, пишет birdinflight.com.

Люди приезжают сюда семьями и в одиночку. На территории поселения есть ресторан, бассейны, магазины, сауны, тренажерный зал, прачечная и кухня с техникой.

"Натуристы с пониманием относятся к новичкам, которым трудно воспринимать голое тело как нечто естественное. В таких случаях предлагают уединиться, чтобы привыкнуть к новому состоянию. Кто-то приезжает сюда только на выходные или летом, другие могут жить круглый год. Есть несколько домов, в которых постоянно кто-то живет, есть места для приезжих: кемпинг, трейлеры. Можно даже арендовать номер в гостинице", - говорит фотограф.

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В поселении строго запрещено одеваться. Исключением могут быть погодные условия или хозяйственные работы.

Фотограф Денис Веяс фотографировал повседневную жизнь итальянских хиппи. Мужчина познакомился с ними 10 лет назад во время путешествия автостопом по Европе. Его подобрала группа людей, которые рассказали о ежегодных встречах "Семьи радуги", проходящих без каких-либо правил.

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