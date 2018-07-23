Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться

Фото: Matthew Hamon/birdinflight.com

Фотограф Мэттью Хамон 10 дней снимал повседневную жизнь натуристов в Канаде. Эти люди не носят одежду, чтобы достичь равновесия с природой, приблизиться к ее истокам.

Они живут в специальном поселке возле Торонто, пишет birdinflight.com.

Люди приезжают сюда семьями и в одиночку. На территории поселения есть ресторан, бассейны, магазины, сауны, тренажерный зал, прачечная и кухня с техникой.

"Натуристы с пониманием относятся к новичкам, которым трудно воспринимать голое тело как нечто естественное. В таких случаях предлагают уединиться, чтобы привыкнуть к новому состоянию. Кто-то приезжает сюда только на выходные или летом, другие могут жить круглый год. Есть несколько домов, в которых постоянно кто-то живет, есть места для приезжих: кемпинг, трейлеры. Можно даже арендовать номер в гостинице", - говорит фотограф.

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В поселении строго запрещено одеваться. Исключением могут быть погодные условия или хозяйственные работы.

Фотограф Денис Веяс фотографировал повседневную жизнь итальянских хиппи. Мужчина познакомился с ними 10 лет назад во время путешествия автостопом по Европе. Его подобрала группа людей, которые рассказали о ежегодных встречах "Семьи радуги", проходящих без каких-либо правил.