Гадание на рунах: получите подсказку на будущее

Руны помогают получить информацию о себе, о других, о событиях настоящего и будущего.

Руны – это древний алфавит, созданный кельтами, скандинавами и германцами. Слово "руны" переводится, как "шепот" или "священный секрет", ведь считалось, что каждая буква несла в себе энергетическое послание и интуитивную подсказку.

Всего существует 24 руны, обладающие особым символизмом, связанным со звездами, направлениями и природными циклами. По традиции руны высекали на дереве, камнях или костях и держали в священном мешочке. Для толкования человек должен был выбрать руну, которая несла важное интуитивное послание, пишет spiritualunite.com

Существуют различные расклады рун, которые используют для того, чтобы узнать ответы на самые сокровенные вопросы. Также рунам приписывают магические свойства — они являются оберегами и талисманами, а также способны исполнять желания.

Гадание по рунам

Подумайте над вопросом или проблемой, которая требует разрешения. Четко задайте свой вопрос.

Как только вы прояснили для себя вопрос, посмотрите на изображение рун и выберите одну из них, которая в первую очередь привлекла ваше внимание.

Руны и их значение

1. Феу

Эта руна символизирует богатство и необходимость подумать над своими финансовыми потребностями и обязанностями. Это может быть знаком того, что в скором будущем вас ждет денежная прибавка, и вы будете вознаграждены за упорную работу в прошлом. Также это хороший знак для начала своего дела или новой работы.

2. Уруз

Эта руна олицетворяет силу и мощь и говорит о том, что вам нужно подняться и начать управлять своей жизнью. Руна символизирует плодовитость и усиление творческой и сексуальной энергии. Это хороший знак, если вы хотите начать творческий проект, отношения или создать семью.

3. Турисаз

Руна означает борьбу или трудности. Пришло время прислушаться к себе и решить болезненные вопросы, которые могут сейчас возникнуть. Также руна подсказывает, что вам нужно уединиться и поразмышлять о своих настоящих чувствах.

4. Ансуз

Руна символизирует "божественное дыхание" и говорит, что вы обладаете очень сильной интуицией. Она также указывает вам на вашу способность исцелять. Возможно, вас ждет духовное пробуждение, и вам нужно научиться применять ваши экстрасенсорные способности.

5. Райдо

Эта руна символизирует цикл или путешествие. Возможно, сейчас вы находитесь на важном этапе своего жизненного цикла или готовитесь к какой-то поездке. Эта поездка может многое для вас прояснить. Руна является знаком того, что вы находитесь под защитой во время путешествия.

6. Кано

Руна означает творчество, вдохновение и мудрость. Вы обладаете всеми нужными знаниями для решения проблемы или ситуации, которая возникла перед вами. Избавьтесь от страха и тревоги по поводу ситуации и помните о том, что в вас заложена большая внутренняя сила. Руна также подсказывает, что вам нужно отпустить прошлое и избавиться от старых привычек, чтобы ясно видеть, что происходит.

7. Гебо

Символ руны – подарок, и это означает, что вас ждет большая удача. Это позитивный предвестник для любых вопросов, касающихся любви и отношений, а также возможного зачатия. Эта руна – одна из самых благоприятных и указывает на щедрость Вселенной – не забывайте отдавать что-то взамен.

8. Вуньо

Руна символизирует радость и достижение целей. Вы упорно работали и теперь можете отдохнуть и расслабиться. Настало время наслаждаться жизнью, взять передышку и, возможно, запланировать выходной или день отдыха для себя. Руна также говорит об успешном достижении цели.

9. Хагалаз

Руна олицетворяет бурю и указывает на то, что вы находитесь на пути необходимых перемен. Вы больше не можете продолжать делать так, как привыкли, вам нужно что-то изменить ради своего здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Настало время отпустить разрушительные привычки и начать любить себя.

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10. Наутиз

Это руна означает неудовлетворенное желание. Возможно, у вас есть мечта или желание, которое вы похоронили из страха или сомнения. Настало время вернуть уверенность в себе и начать создавать ту жизнь, которая вас устраивает. Также это говорит о том, что трудности закончатся, и все повернется в лучшую сторону.

11. Иса

Руна означает "лед" и говорит, что пришло время остановиться и подумать. Ситуация "заморозилась" для вас, будьте терпеливы и используйте эту энергию, чтобы прояснить для себя, чего вы хотите. Также это указывает на энергетические блоки, которые нужно проработать через физические упражнения или время, проведенное на природе.

12. Йер

Руна символизирует циклы и говорит о том, что для вас скоро начнется новый цикл. Сейчас вы почувствуете себя более энергичным и продуктивным, чтобы начать новую главу. Пришло время избавиться от старого порядка, чтобы освободить место для нового. Также это хороший предвестник роста и плодовитости.

13. Эйваз

Эта руна говорит о необходимости посмотреть в лицо своим страхам и осознать, что вы позволяете вашим страхам руководить вашей жизнью или ситуацией. Руна предупреждает о судьбоносной трансформации, которая поможет вам открыть ваше истинное предназначение. Может указывать на трудные времена, но в конце этого тоннеля есть свет.

14. Перт

Руна символизирует магию и говорит о том, что вы сильная личность, обладающая магическими способностями. Вы способны создавать исход событий и направлять свою энергию так, как вы хотите. Дайте Вселенной знать, чего вы хотите, и вам помогут. Также это хороший знак для развития ваших экстрасенсорных способностей.

15. Альгиз

Руна означает защиту и говорит о том, что в это время вы находитесь под божественной защитой. Поддержка всегда рядом, вам только нужно быть готовым попросить о помощи. Также она предупреждает что вам нужно уделить внимание своему здоровью как физическому, так и психическому.

16. Соулу

Руна переводится как "Солнце" и означает очень хороший результат. Ваша энергия и сила усиливаются, и все складывается в вашу пользу. Это очень благоприятный знак, если дело касается здоровья или карьеры. Волны позитива направлены в вашу сторону, используйте их себе на пользу.

17. Тейваз

Руна символизирует обязанности и дисциплину. Пришло время позаботиться о деталях и посмотреть на вещи более пристально, прежде чем продолжать действовать дальше. Не спешите принимать решение. Также это говорит о необходимости отдохнуть и залечить старые раны.

18. Беркана

Руна обозначает исцеление и подсказывает, что настало время для нового старта. Прошлое осталось в прошлом, сейчас нужно смотреть вперед и укрепить свои силы. На пути вас ждут новые начинания, вам лишь нужно позаботиться о себе.

19. Эваз

Руна олицетворяет движение и указывает на то, что сейчас подходящее время сделать шаг вперед или совершить решительный поступок. Возможно, вам нужно перестать много думать и начать больше действовать. Также это говорит о том, что правда, сказанная в это время, пойдет вам на пользу.

20. Манназ

Руна переводится как "человек" и указывает на вопросы, касающиеся друзей, семьи и вашего окружения. Возможно, настало время пересмотреть свои отношения со многими людьми, чтобы понять, приносят ли они вам пользу. Также это хороший знак, который говорит о поддержке семьи и друзей, которые помогут вас направить в сложившейся ситуации.

21. Лагуз

Руна символизирует эмоции и все,что связано с подсознанием. Скрытые мысли и чувства выйдут на поверхность, и вам нужно обратить внимание на истину. Не закрывайтесь от своей интуиции или эмоций, а наоборот используйте их как подсказку. Вам придется что-то отпустить, чтобы избавиться от тяжелых эмоций.

22. Ингуз

Эта руна означает работу и продуктивность. Это положительный знак для всего, что касается вашей карьеры. Сейчас идеальное время, чтобы начать продвигаться по карьерной лестнице и ставить высокие цели. Также может указывать на повышение, продвижение и в целом успех.

23. Отал

Руна означает укрепление семейных уз. Вероятно, ваша семья скоро расширится либо через брак либо через рождение ребенка. Может указывать на то, что вам нужно укрепить семейные связи. Также может говорить о получении наследства или собственности.

24. Дагаз

Руна переводится как "день" и обещает счастье, активность и удовлетворение. Все складывается в вашу пользу и сейчас лучшее время, чтобы стать заметнее и взять на себя лидирующую роль. Вы обладаете магнетической энергией, используйте это в своих интересах. Также означает положительный ответ на ваш вопрос.

С рунами можно разговаривать, советоваться, иногда в сложной ситуации они могут подсказать, как следует поступить, а чего лучше не делать в принципе. Некоторые образы рун положительные, другие настроены отрицательно. Последние дают информацию о том, что в жизни могут возникнуть определенного рода сложности, трудности, проблемы. Руны помогают человеку получить информацию о себе, о других, о событиях настоящего и будущего. Самое главное в магии рун то, что они способны не только прогнозировать развитие событий, но и влиять на них при помощи энергии символов.