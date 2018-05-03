Фотографы делают креативные снимки на фоне архитектуры

Испанские фотографы Даниэль Руэда и Анна Дэвис создают необычные геометрические композиции на фоне стен городской архитектуры. Чтобы находить интересные места, много путешествуют.
Фотографы живут в Валенсии. Снимками делятся на странице в Instagram. Имеют 311 тыс. подписчиков.
"Недостаточно сделать просто красивую картинку. Она обязана что-нибудь рассказывать и причем без слов", - говорит locals.md Даниэль Руэда.
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Американец Майк Джулианелли создал блог "Отец и умерший" о своей жизни до и после рождения детей. Мужчина постоянно выкладывает в сеть жизненные фото со своими двумя сыновьями.
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