Фотографы делают креативные снимки на фоне архитектуры

Даниэль Руэда и Анна Дэвис создают необычные геометрические композиции. Фото: instagram

Испанские фотографы Даниэль Руэда и Анна Дэвис создают необычные геометрические композиции на фоне стен городской архитектуры. Чтобы находить интересные места, много путешествуют.

Фотографы живут в Валенсии. Снимками делятся на странице в Instagram. Имеют 311 тыс. подписчиков.

"Недостаточно сделать просто красивую картинку. Она обязана что-нибудь рассказывать и причем без слов", - говорит locals.md Даниэль Руэда.

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Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 25 Апр 2018 в 12:00 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 29 Апр 2018 в 12:15 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 8 Апр 2018 в 12:00 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 7 Авг 2017 в 12:00 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 21 Апр 2017 в 12:00 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 16 Окт 2016 в 12:15 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 5 Сен 2016 в 12:31 PDT

Публикация от Daniel Rueda + Anna Devís (@drcuerda) 23 Окт 2016 в 12:30 PDT

Американец Майк Джулианелли создал блог "Отец и умерший" о своей жизни до и после рождения детей. Мужчина постоянно выкладывает в сеть жизненные фото со своими двумя сыновьями.