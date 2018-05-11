Фотограф показал затопленный песком город в пустыне

Фото: romainveillon.com

Фотограф Ромэн Вэйлон сфотографув город-призрак Колманскоп в Намибии. Он давно заброшенный среди пустыни и засыпан песком.

Город основали немцы в 1908 году из-за месторождения алмазов, пишет romainveillon.com.

Колманськоп быстро развивался, там построили больницу, магазины, пекарню, боулинг, казино, школу, электростанцию, был даже бассейн. В городе жило близко 1,2 тыс. человек.

После Первой мировой войны в Африке открыли еще несколько шахт, цены на алмазы упали. Жители Колманскопа начали переезжать, оставляя свои дома и вещи. В 1954 году город стал безлюдным и его постепенно накрыло песком.

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Сегодня в Колманскоп лишь изредка приезжают туристы, чтобы побродить заброшенными зданиями.

Ученые предполагают, в начале существования Солнечной системы существовала планета, в недрах которой росли алмазные кристаллы. Исследователи выдвинули гипотезу после того, как изучили метеориты.