Фотограф показал, как питаются дети в разных странах

Фото: Gregg Segal

Фотограф Грегг Сегал представил уникальный проект о детях из разных стран и еде, которую они потребляют в течение недели. Оригинальные снимки он делал в течение 3 лет.

В общем Грегг побывал в 9 странах: США, Индия, Малайзия, Германия, Франция, Италия, Сенегал, ОАЭ, Бразилия. Фотопроект назвал "Ежедневный хлеб: Что едят дети в мире".

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"Я был сосредоточен на детях, поскольку привычки питания формируются в юности. Если вы не получите правильные установки, когда вам 9 или 10, это будет гораздо труднее в старшем возрасте", - рассказал Сегал.

Автор: Gregg Segal Грета Моллер, 7, Гамбург, Германия

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