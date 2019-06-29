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суббота, 29 июня 2019 22:45

Фотограф показал, как питаются дети в разных странах
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На фото 9-летняя Кавакани Явалапити из Бразилии. Она из племени Явалапити, проживающего в национальном парке Сингу в амазонском бассейне. Она любит читать книги по истории, особенно о египтянах. Большинство дней проводит, играя в реке или помогая в домашних делах, как уборка маниоки, изготовление тапиоки и рыбалка
Фото: Gregg Segal
10-летняя Анчал Сахани из Индии. Она живет в крохотной оловянной лачуге на строительной площадке в пригороде Мумбаи с родителями, двумя братьями и сестрами. Ее отец зарабатывает менее 5 долларов в день, достаточно для того, чтобы ее мать приготовила карри, цветную капусту, чечевицу и роти
11-летний Адемильсон Франциско Дос Сантос из Бразилии. Дом Адемильсона находится в 200 километрах от ближайшего города, путешествие по горным, грунтовым дорогам через долины и через реки - почти невозможное путешествие во время дождливого сезона. Семья мальчика выращивает различные культуры: рис, манихота, сладкий картофель, кабачки, фасоль, огурцы, апельсин, лимон, арбуз, кукурузу, кофе и сахарный тростник
Генрик Валиас Сантьяна де Соуза Дантас, 10 лет, Бразилия
Грета Моллер, 7, Гамбург, Германия

Фотограф Грегг Сегал представил уникальный проект о детях из разных стран и еде, которую они потребляют в течение недели. Оригинальные снимки он делал в течение 3 лет.

В общем Грегг побывал в 9 странах: США, Индия, Малайзия, Германия, Франция, Италия, Сенегал, ОАЭ, Бразилия. Фотопроект назвал "Ежедневный хлеб: Что едят дети в мире".

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"Я был сосредоточен на детях, поскольку привычки питания формируются в юности. Если вы не получите правильные установки, когда вам 9 или 10, это будет гораздо труднее в старшем возрасте", - рассказал Сегал.

Автор: Gregg Segal
  Грета Моллер, 7, Гамбург, Германия
Грета Моллер, 7, Гамбург, Германия

Разработчик по имени Альберто создал приложение DeepNude, который обнажает женщин на фото с помощью технологий искусственного интеллекта.

Bored panda
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29
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