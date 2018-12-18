Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах

Фото: Дан Хечо

Фотограф из Киева Дан Хечо создал изысканные и подчеркнуто сдержанны фотографии в стиле ню.

Работы размещает на своем сайте.

" Ню ради ню! Ради красоты, эстетики и изящества женского тела", - говорит Хечо.

Он имеет уникальный авторский почерк в фотографии. Его работы всегда легко найти среди других. Отличительной особенностью является видение цветовых и художественных аспектов.

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Основные направления деятельности в фотографии: арт-проекты. С 2010 года активно занимается преподавательской деятельностью в области фотографии.

Кроме ню, фотограф занимается портретной и репортажной съемкой.

Фотограф из Винницы Валентин Порохняк создал серию женского ню на лоне природы.