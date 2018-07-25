Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами

Одна утка воспитывает 76 утят. Фото: Brent Cizek

Фотограф Брент Сайзек из американского штата Миннессота заметил в местном озере Бемиджи утку вида большой крохаль. которая ухаживает за 76 утятами.

"Ты просто смотришь на них и думаешь - как, как могла так случиться, что одна мать следит за всеми утятами. На фото она же гордый и мужественный вид", сказал Сайзек в разговоре с New York Times.

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Некоторые птицы отдают своих детей в детский сад, где за ними наблюдает взрослый опытный самка. На озере утки откладывают яйца, птенцы появляются на свет примерно в одно и то же время. Матери идут линять, а выводок оставляют на Матриарха. Обычно няня занимается 35-50 птенцами. Но более 76 - это рекорд, говорит орнитолог Дэвид Рейв.

В журнале Audubon экологической организации Национальная Одюбонивска союз предполагают, что утка могла усыновить несколько выводков.

Американский фотограф Кен Кифер устроил своей жене Кимбер и модели Мелоди Тревино фотосессию с крокодилами у мексиканского кораллового рифа Банка Чинчорро. "Кимбер и я были в восторге от возможности наконец сделать фото с этими замечательными хищниками. Съемки проходили в месте, красота и величие которого поражает", - рассказал Кен