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воскресенье, 09 августа 2020 03:35

Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
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Украинского фотографа Давида Дубницкого называют королем жанрового портрета с элементами эротики. Давид показывает женскую красоту не так, как все к этому привыкли. Каждая фотография - это история, сюжет, образ, со своим настроением, эмоциями.

Дубницкий почти никогда не работает с моделями, предпочитает снимать простых девушек. Он раскрывает их красоту в обычных повседневных бытовых сюжетах, используя простую одежду и аксессуары.

У Дубницкого 1,1 миллиона подписчиков в Instagram.

"В своих фото я визуализирую мечты и фантазии людей", - объясняет фотограф.

Давид Дубницкий живет в Днепре.

"Впервые взял в руки фотокамеру в 34 года, до этого совсем не умел снимать", - признается Давид. - "Но было желание научиться. О заработках речь тогда не шла. Посещал мастер-классы лучших фотографов, смотрел обучающие видео. И, конечно, много снимал".

Дубницкий снимал и преподавал мастер-классы по фотографии в 22 странах мира, в частности в Нью-Йорке, Мехико, Шанхае, Лондоне, Амстердаме, Тель-Авиве. Кроме частных фотосессий Дубницкий снимает и коммерческие проекты для мировых брендов.

Белье. Фото: Давид Дубницкий
Вентилятор. Фото: Давид Дубницкий
Виноград. Фото: Давид Дубницкий
Гончарка. Фото: Давид Дубницкий
Дождь. Фото: Давид Дубницкий

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