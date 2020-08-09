Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"

Украинского фотографа Давида Дубницкого называют королем жанрового портрета с элементами эротики. Давид показывает женскую красоту не так, как все к этому привыкли. Каждая фотография - это история, сюжет, образ, со своим настроением, эмоциями.

Дубницкий почти никогда не работает с моделями, предпочитает снимать простых девушек. Он раскрывает их красоту в обычных повседневных бытовых сюжетах, используя простую одежду и аксессуары.

У Дубницкого 1,1 миллиона подписчиков в Instagram.

"В своих фото я визуализирую мечты и фантазии людей", - объясняет фотограф.

Давид Дубницкий живет в Днепре.

"Впервые взял в руки фотокамеру в 34 года, до этого совсем не умел снимать", - признается Давид. - "Но было желание научиться. О заработках речь тогда не шла. Посещал мастер-классы лучших фотографов, смотрел обучающие видео. И, конечно, много снимал".

Дубницкий снимал и преподавал мастер-классы по фотографии в 22 странах мира, в частности в Нью-Йорке, Мехико, Шанхае, Лондоне, Амстердаме, Тель-Авиве. Кроме частных фотосессий Дубницкий снимает и коммерческие проекты для мировых брендов.