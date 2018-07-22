Фиолетовая собака: женщина изменила животное до неузнаваемости

Фото: metro.co.uk

61-летняя Рена Кревале с Кармела штат Калифорния США, покрасила свою собаку Шебу в фиолетовый цвет. Она утверждает, что просто удовлетворила вкус животного.

Об этом пишет Metro.

Женщина опровергает слухи о жестокости, прикрываясь большой популярностью Шебы в интернете.

"Это интернет-сенсация. Когда я гуляю с Шебой, то 2-минутная прогулка до пляжа занимает час, потому что многие люди хотят ее рассмотреть или поздороваться. Я видела, как домашних животных красили на выставках для собак, и Шеба тоже так хотела. она веселая собака с прекрасной личностью. Мы всегда берем ее с собой всегда в путешествие из Европы в Багамских островов. Каждый раз, когда я выпускаю ее побегать, Шеба делает людей веселыми. Когда мы самолетом возвращались в Сан-Франциско, то познакомились с новозеландською командой по регби. И гигантские спортсмены просто растаяли, когда ее увидели. Даже прочили стать тем Шебе их счастливым талисманом. Я уверен, что она будет звездой!", - рассказала хозяйка собаки.

Собаку подкрашивает каждые два месяца. Она использует фольгу, чтобы получить правильный оттенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собаки-вредители: как животные молча просят прощения

По словам Рене, Шеба любит быть центром внимания, и часто на улице получает много интересных взглядов. Хотя большинство людей выражают и отрицательные отзывы. Некоторые люди этого не понимают и думают, что это вредно.