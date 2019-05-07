Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды

Фото: instagram.com/michal_pudelka

Словацкий фотограф Михал Пуделко сделал странные фэшн-снимки в необычных для такого жанра местах.

Его модели позировали на полях, фермах, песчаных пляжах, в водоемах. Они взаимодействовали с окружающим пространством, создавая впечатление аутентичности, пишет cameralabs.org.

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Перед каждой съемкой Пуделко разрабатывает детальный план, делает наброски будущего кадра. Также много времени уходит на подготовку сцены, проектирование одежды и сочинения причудливых историй.

Лондонский фотограф, кинорежиссер и художник Бен Хоппер создал фотопроект "Естественная красота". Он фотографировал женщин, которые по разным причинам отказались избавляться волос на теле, и записывал их истории.