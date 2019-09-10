"Это был не я": показали забавные фото шкодливых животных

Фото: brightside.me

После долгого и утомительного рабочего дня все, чего хочется — скорее вернуться домой и отдохнуть. Однако для некоторых владельцев животных это часто оказывается неисполнимым желанием. Ведь дома их может ждать настоящий хаос: от разорванных подушек до дыр в стене. При этом виновник беспорядка лишь устремит свой невинный взгляд, прикидываясь, что понятия не имеет, кто все это сделал.

Фотоподборку с пушистыми хулиганами, которых хозяева поймали на месте преступления, представило издание Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олень на свадебной фотосессии решил полакомиться букетом невесты

Чем больше домашних любимцев в доме, тем жизнь интереснее. Если есть желание завести и кота, и собаку, бояться не надо: с детства вырастая вместе, они приживутся друг к другу и научатся мирно делить территорию. Недоразумения в условиях совместного проживания между ними, конечно, могут возникать, однако к открытой ненависти не дойдет.