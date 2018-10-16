Домашние животные действительно похожи на своих хозяев: фотоподборка

Фото: mymodernmet.com

Люди склонны выбирать себе в домашних любимцы похожих на себя животных. Доказал это психолог из Калифорнийского университета Майкл Рой. Ученый посетил 3 парка, где сделал отдельные фото собак и их хозяев. После этого попросил добровольцев соединить снимки в пары "хозяин-домашний любимец". Большинство нашли точные соответствия.

Фотоподборку, которая стала очередным подтверждением теории Майкла Роя, представил Джеррард Гефингсс из Великобритании. Художнику удалось запечатлеть невероятную схожесть людей с их домашними любимцами. Выдает их "родство" не только внешность, но и взгляд, выражение лица. Пишет ресурс для поклонников креативности My Modern Met.

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Ранее показали, как собака на удивление реалистично имитировала рев динозавра. Благодаря своему необычному таланту четверолапый стал звездой Instagram. Сейчас имеет более 55 тысяч поклонников. Раньше был бродячим.