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вторник, 16 октября 2018 23:31

Домашние животные действительно похожи на своих хозяев: фотоподборка
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Некоторых четвероногих на самом деле можно назвать пушистыми двойниками их хозяев.
Фото: mymodernmet.com
Некоторых четвероногих на самом деле можно назвать пушистыми двойниками их хозяев.
Некоторых четвероногих на самом деле можно назвать пушистыми двойниками их хозяев.
Некоторых четвероногих на самом деле можно назвать пушистыми двойниками их хозяев.
Некоторых четвероногих на самом деле можно назвать пушистыми двойниками их хозяев.

Люди склонны выбирать себе в домашних любимцы похожих на себя животных. Доказал это психолог из Калифорнийского университета Майкл Рой. Ученый посетил 3 парка, где сделал отдельные фото собак и их хозяев. После этого попросил добровольцев соединить снимки в пары "хозяин-домашний любимец". Большинство нашли точные соответствия.

Фотоподборку, которая стала очередным подтверждением теории Майкла Роя, представил Джеррард Гефингсс из Великобритании. Художнику удалось запечатлеть невероятную схожесть людей с их домашними любимцами. Выдает их "родство" не только внешность, но и взгляд, выражение лица. Пишет ресурс для поклонников креативности My Modern Met.

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Ранее показали, как собака на удивление реалистично имитировала рев динозавра. Благодаря своему необычному таланту четверолапый стал звездой Instagram. Сейчас имеет более 55 тысяч поклонников. Раньше был бродячим.

mymodernmet.com
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