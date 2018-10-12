Для диких уток сделали отдельную пешеходную дорожку

Автор: earthporm.com Для своего проекта организация Canal & River Trust придумала красноречивый девиз: “Поделись пространством. Сбавь темп. Здесь особенное место”.

В Великобритании учредили пешеходные полосы для диких уток. Цель нововведения — напомнить жителям городов, что птицы тоже заслуживают на безопасное передвижение по тротуарам. Нынче такие дорожные разметки можно найти в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере.

Идея создания для уток пешеходных полос принадлежит организации Canal & River Trust, которая занимается внутренними водными путями Англии и Уэльса. На сегодня ей удалось разметить более 3-х тысяч километров пешеходных дорожек, проходящих вдоль городских водоемов. Делили тротуары белыми полосами. На "птичьей" стороне рисовали белый силуэт утки и оставляли надпись "Поделись местом", пишет развлекательный ресурс Earth Porm.

Автор: earthporm.com Для своего проекта организация Canal & River Trust придумала красноречивый девиз: “Поделись пространством. Сбавь темп. Здесь особенное место”.

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Ранее показали диких уток из Центра реабилитации животных Галицкого национального природного парка во Львовской области. На видео птицы весело плещутся в воде, спасаясь от жаркой погоды. Движения их похожи на забавный танец.