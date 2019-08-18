День памяти мученика Евсигнея: что нельзя делать

Евстигней служил в армии в течение 60 лет. Затем вернулся на родину, посвятил жизнь Богу. Фото: kursk-sestry.ru

18 августа верующие чтят память мученика Евсигнея.

Кто такой Евсигней:

Святой родился в Антиохии. Он известен, как собеседник святого Василиска. Описал его страдания перед смертью. Евстигней служил в армии в течение 60 лет. Затем вернулся на родину, посвятил жизнь Богу. Дожил до времени императора Юлиана Отступника, гонителя христиан. Тот приказал отрубить голову Евсигнею. На тот момент мученику было 110 лет. В народе святого называют Евсигнеем Житником.

Народные приметы:

- Какая погода на Евсигнея Житника, таким будет декабрь.

- Чтобы не болела спина, в этот день нужно поделиться урожаем с соседями.

- Чтобы удача сопутствовала во всем, работать в этот день нужно молча.

- Чайки купаются в воде - к ненастью.

- Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

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Что нельзя делать в этот день:

- В поле нельзя есть и петь, иначе следующий год будет неурожайным.

- Не стоит выходить из дома в плохом настроении, потому что можете навлечь на себя беду.

- Не стоит злоупотреблять плохими привычками: курение, алкоголь, азартные игры и тому подобное.

Кто празднует день ангела:

18 августа именины празднуют - Дарья, Нонна, Мария, Лавр, Симон, Евстигней.

19 августа верующие празднуют Преображение Господне или Яблочный спас. В этот день святят в церкви фрукты и овощи, мед. Главный атрибут праздничной корзины - яблоки. Раньше считали, что до 19 августа их нельзя есть.