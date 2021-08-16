День ангела 17 августа: ищите в списке имена знакомых и поздравляйте тезок

Именины 17 августа отмечают люди по имени Антон, Иван, Дионисий, Константин, Максим, Мартин, Михаил и Семен, а также Евдокия и Ия.
Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений для именинников в день их тезоименства.
Поздравления ко дню ангела
В день ангела примите поздравленья
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
И пусть друзья не забывают,
Пусть радость, мир, восторг, успех,
Удача, счастье, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
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***
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем искренне побед,
В день ангела тепла, удачи,
Успехов ярких на сто лет!
Здоровья крепкого и силы,
Весны, уюта, доброты,
Пускай по жизни окружает
Любовь и много красоты.
***
С днём ангела тебя я поздравляю,
Желаю тебе всяких земных благ,
И чтобы Ангел летел не отставая,
Чтоб охранял и было только так!
Ведь это он нас от всего спасает,
И бережёт нас для своих родных,
Лишь только он дорогу твою знает,
Лишь только он, святейший, из святых!
17 августа православная церковь чтит семь отроков эфесских - Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
В этот день также молитвенно почитают память преподобномученицы Евдокии; мученика Елевферия, куликулария Византийского; мученика Космы Айтолийського; румынского святого Иосифа Нового; преподобного Михаила (Жука), иеромонаха; мучеников Симеона и Дмитрия (Воробьевых).
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