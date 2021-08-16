День ангела 17 августа: ищите в списке имена знакомых и поздравляйте тезок

17 августа день ангела отмечают Антон, Иван, Дионисий, Константин, Максим, Мартин, Михаил и Семен, а также Евдокия и Ия. Фото: pinterest.ru

Именины 17 августа отмечают люди по имени Антон, Иван, Дионисий, Константин, Максим, Мартин, Михаил и Семен, а также Евдокия и Ия.

Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений для именинников в день их тезоименства.

Поздравления ко дню ангела

В день ангела примите поздравленья

От сердца и от всей нашей души.

Желаем счастья, смеха и веселья,

Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,

Не будет в ней печали и забот.

Родные будут вечно с вами вместе,

Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,

Пусть вам сопутствует удача и успех,

А счастье льется чистою рекой.

И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

И пусть друзья не забывают,

Пусть радость, мир, восторг, успех,

Удача, счастье, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

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***

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем искренне побед,

В день ангела тепла, удачи,

Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,

Весны, уюта, доброты,

Пускай по жизни окружает

Любовь и много красоты.

***

С днём ангела тебя я поздравляю,

Желаю тебе всяких земных благ,

И чтобы Ангел летел не отставая,

Чтоб охранял и было только так!

Ведь это он нас от всего спасает,

И бережёт нас для своих родных,

Лишь только он дорогу твою знает,

Лишь только он, святейший, из святых!

17 августа православная церковь чтит семь отроков эфесских - Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. В этот день также молитвенно почитают память преподобномученицы Евдокии; мученика Елевферия, куликулария Византийского; мученика Космы Айтолийського; румынского святого Иосифа Нового; преподобного Михаила (Жука), иеромонаха; мучеников Симеона и Дмитрия (Воробьевых).