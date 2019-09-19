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пятница, 20 сентября 2019 01:35

Что делают собаки, когда хозяев нет дома
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Отправляясь с утра на работу, владельцы собак обычно рассчитывают, что питомец будет дремать, ожидая их возвращения. В действительности же далеко не все псы поступают подобным образом. Лай и вой, оборванные обои, испорченная мебель – активный пес, оставшийся без присмотра хозяина, найдет, чем себя занять.

Для них наше отсутствие — самое активное время дня. Столько дел сделать надо, и желательно закончить до возвращения хозяина. Чем они занимались вы скорее всего все равно обнаружите, но дело уже будет сделанным.

Кинологи говорят, что собакам без хозяина всегда плохо. Собаки тоскуют, ведь они животные стайные, одиночество не для них.

Если в ваше отсутствие собака со скуки раздирает диванные подушки, рвет на клочки газеты, просто выделите животному несколько вещей, с которыми оно сможет развлекаться в свое удовольствие. Игрушки нужны не только щенкам, но и взрослым собакам. Лучше приобрести специальные мячики и веревки в зоомагазине, чем использовать ненужные вам предметы обихода.

Чтобы животное в ваше отсутствие не страдало от одиночества, оставьте псу включенным радио или телевизор. Слыша звуки человеческого голоса, пес успокоится. Кроме того, некоторые собаки любят наблюдать за происходящим на экране.

Как правило, позволяют себе лаять и крушить квартиру в отсутствие хозяина лишь те животные, с которыми не занимаются.

Так что же они делают в наше отсутствие? Грустят, спят, висят на занавесках, носятся по комнатам, а может быть, пока никто не видит, забираются в нашу постель?

Открывают двери в другие комнаты
Меняют туалетную бумагу.
Убирают на кухне.
Строят укрытие
Готовятся к подводной рыбалке.

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