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четверг, 04 июля 2019 13:50

Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот

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Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот
Котик Фрэнки с 4 ушами и одним глазом стал звездой сети. Фото с открытых источников.

В котика также проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Необычный котик по имени Фрэнки очаровал сеть. Он отличается от остальных четвероногих. В котика только один глаз и четыре уха.

Имеет также проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому ему сложно передвигаться. Но несмотря на это кот кажется очень оживленным. Фрэнки любит поиграть со своими хозяевами и помурчать у них на руках, передает "ТСН".

Котик требует и операции на задних ногах, но все равно бегает с клубком ниток.

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Smile...it's almost the weekend. #frankenkitten #youmakemesmile #loveyourface #rescuedisthebestbreed #purrfect #catsofinstagram #catsofaustralia #catsofgeelong #fourears

Публикация от frank_n_kitten (@frank_n_kitten)

Обладательница этого питомца Джорджиа Андерсон рассказала, что нашла Фрэнки и еще один котенок рядом с дачей. Забрала их домой и откармливала несколько недель. Тогда - увезла к ветеринару. Хозяйка готова сделать все, чтобы тот жил.

В Борзнянскому районе Черниговской области спасли аистов. Их гнездо разрушила непогода.

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Дата
04
июля

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