Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот

В котика также проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Необычный котик по имени Фрэнки очаровал сеть. Он отличается от остальных четвероногих. В котика только один глаз и четыре уха.
Имеет также проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому ему сложно передвигаться. Но несмотря на это кот кажется очень оживленным. Фрэнки любит поиграть со своими хозяевами и помурчать у них на руках, передает "ТСН".
Котик требует и операции на задних ногах, но все равно бегает с клубком ниток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали лучшие фото собак
Обладательница этого питомца Джорджиа Андерсон рассказала, что нашла Фрэнки и еще один котенок рядом с дачей. Забрала их домой и откармливала несколько недель. Тогда - увезла к ветеринару. Хозяйка готова сделать все, чтобы тот жил.
В Борзнянскому районе Черниговской области спасли аистов. Их гнездо разрушила непогода.
Комментарии