Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот

Котик Фрэнки с 4 ушами и одним глазом стал звездой сети. Фото с открытых источников.

В котика также проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Необычный котик по имени Фрэнки очаровал сеть. Он отличается от остальных четвероногих. В котика только один глаз и четыре уха.

Имеет также проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому ему сложно передвигаться. Но несмотря на это кот кажется очень оживленным. Фрэнки любит поиграть со своими хозяевами и помурчать у них на руках, передает "ТСН".

Котик требует и операции на задних ногах, но все равно бегает с клубком ниток.

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Обладательница этого питомца Джорджиа Андерсон рассказала, что нашла Фрэнки и еще один котенок рядом с дачей. Забрала их домой и откармливала несколько недель. Тогда - увезла к ветеринару. Хозяйка готова сделать все, чтобы тот жил.

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