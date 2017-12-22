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понедельник, 25 декабря 2017 02:24

Черепаха запутали в 800 кг кокаина

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Черепаха запутали в 800 кг кокаина
Охранники с США освободили черепаху, что запутали в 800 кг кокаина. Фото: pbs.org

Охранники с США освободили черепаху, что запутали в 800 кг кокаина.

Стоимость найденного - почти $ 53 млн, сообщают в сюжете ТСН.

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Соединенные веревкой пакеты плавали в Тихом океане. Береговая охрана заметила, что животное запутали в них, и отправилась на помощь.

Черепаху выпустили на свободу, а наркотики уничтожили.

С апреля 2017 года в Полтаве наркоторговцы развернули активную деятельность - распространяют психотропные вещества среди школьников и подростков. Чтобы уменьшить спрос молодежи на эти вещества, в городе начали превентивную программу "Мой выбор - жизнь свободная от наркотиков".

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25
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