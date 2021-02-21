Чайки растолстели на человеческих продуктах и ленятся летать

Пернатые толстяки подсели на человеческую пищу и перестали летать. Фото: pixabay.com

В Бахрейне чайкам человеческий рацион пошел не на пользу. Они набрали лишний вес и перестали летать.

Об этом сообщил Independent.

Питаются пернатые объедками, выброшенными на помойку. В частности остатками мачбуса - национального блюда, которое готовится с острой курицы и риса.

Чайки настолько привыкли к человеческой пищи, что отказываются летать к морю рыбачить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина жестоко убил стаю лебедей ради развлечения

"Чайки больше не летают, потому что слишком тяжелые. Мы наблюдаем, как они ходят по земле, будто только что пришли с работы домой на обед. Видим, что они едят остатки пищи, например, мачбус и другие традиционные блюда. Остается только дать им кувшин сока и десерты", - рассказал глава северного муниципалитета Бахрейна Абдулла Аль Кубаиси.

Он призвал местных жителей прекратить неправильно утилизировать пищу, поскольку толстые птицы "портят репутацию респектабельных районов".

Кот Пончик из города Джексонвилл нашел свою семью. Этот 12-килограммовый кот весит втрое больше нормы. Бывшая хозяйка толстяка больше не могла о нем заботиться и сдала его в приют.