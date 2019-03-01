Блогер делает смешные пародии на фотографии звезд

Фото: instagram.com/mataharik

Российский блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд.

Мужчина воспроизвел странные фото знаменитостей, используя подручные вещи. Например, заменил золотые украшения бубликами, одежду сделал с настоящих листьев, фольги или бумаги, пишет boredpanda.com.

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Работы блогер разместил в Instagram и получил множество положительных комментариев. Пародии понравились даже сами звездам, они активно сохраняли новые фото на свои страницы.

Австралийская актриса, комик, писательница и звезда социальных сетей Селеста Барбер ярко пародирует знаменитостей. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 3.7 млн. человек.