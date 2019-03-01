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воскресенье, 03 марта 2019 02:24

Блогер делает смешные пародии на фотографии звезд
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Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд
Фото: instagram.com/mataharik
Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд
Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд
Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд
Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд

Российский блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд.

Мужчина воспроизвел странные фото знаменитостей, используя подручные вещи. Например, заменил золотые украшения бубликами, одежду сделал с настоящих листьев, фольги или бумаги, пишет boredpanda.com.

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Работы блогер разместил в Instagram и получил множество положительных комментариев. Пародии понравились даже сами звездам, они активно сохраняли новые фото на свои страницы.

Австралийская актриса, комик, писательница и звезда социальных сетей Селеста Барбер ярко пародирует знаменитостей. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 3.7 млн. человек.

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