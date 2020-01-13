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понедельник, 13 января 2020 23:28

Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16

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Среди этих благородных красавцев попадаются еще те комедианты.
Фото: brightside.me
Среди этих благородных красавцев попадаются еще те комедианты.
Среди этих благородных красавцев попадаются еще те комедианты.
Среди этих благородных красавцев попадаются еще те комедианты.
Среди этих благородных красавцев попадаются еще те комедианты.

Лошади — одни из представителей животного мира, которые приносят человеку необычайную пользу. На сегодняшний день они являются не просто тягловой силой, но и настоящими "целителями": взаимодействием со специально обученным конем эффективно лечат неврологические и психические расстройства, различные болезни опорно-двигательного аппарата.

Однако на способности оздоравливать "таланты" лошадей не исчерпываются: как оказалось, чувством юмора эти животные тоже не обделены, поэтому проводить время с ними не только полезно, но и весело. Фотоподборку в доказательство этому представил портал Bright Side.

Эти снимки — наглядное подтверждение тому, что и среди лошадей есть настоящие комедианты. Хотя всем своим видом эти животные и излучают невероятное величие и благородство, на самом деле и их можно поймать на смешных гримасах.

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Артистичный конь Джинган научился мастерски притворяться мертвым. Использует свои актерские способности каждый раз, когда кто-то намеревается усесться на него. Причем мертвым притворяется необычайно убедительно: не просто падает, а в придачу высовывает язык и протягивает копыта.

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