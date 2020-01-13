Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей

Фото: brightside.me

Лошади — одни из представителей животного мира, которые приносят человеку необычайную пользу. На сегодняшний день они являются не просто тягловой силой, но и настоящими "целителями": взаимодействием со специально обученным конем эффективно лечат неврологические и психические расстройства, различные болезни опорно-двигательного аппарата.

Однако на способности оздоравливать "таланты" лошадей не исчерпываются: как оказалось, чувством юмора эти животные тоже не обделены, поэтому проводить время с ними не только полезно, но и весело. Фотоподборку в доказательство этому представил портал Bright Side.

Эти снимки — наглядное подтверждение тому, что и среди лошадей есть настоящие комедианты. Хотя всем своим видом эти животные и излучают невероятное величие и благородство, на самом деле и их можно поймать на смешных гримасах.

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Артистичный конь Джинган научился мастерски притворяться мертвым. Использует свои актерские способности каждый раз, когда кто-то намеревается усесться на него. Причем мертвым притворяется необычайно убедительно: не просто падает, а в придачу высовывает язык и протягивает копыта.